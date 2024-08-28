Чарівний рецепт для цвітіння герані: поради від «всезнаючої» Олени Матвєєвої

Багатьом господаркам знайома ситуація, коли улюблена герань на підвіконні «відмовляється» цвісти. Напевно, їй потрібен стимулятор!

Відомий блогер-«всезнайка» Олена Матвєєва теж стикалася з подібною проблемою, але знайшла вихід, а саме рідке підживлення з додаванням звичайного крохмалю — картопляного чи кукурудзяного.

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Для приготування знадобиться 0,5 л підготовленої, тобто. відстояної води та половина чайної ложки крохмалю. Ретельно перемішуємо та поливаємо цим розчином герань під корінь.

«Уся справа в тому, що в крохмалі є амінокислоти і клітковина. Крохмаль стимулює рослину на ріст і цвітіння, допомагає засвоювати поживні речовини з ґрунту. Він також вбирає надлишки вологи з ґрунту, а отже, покращує його якість», — каже Олена.

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Вносити таке підживлення слід один раз на 3 тижні. Одночасно також можна використовувати інші натуральні добрива.

Також ефективним стимулятором росту та цвітіння (не тільки герані) є борна кислота, яка продається в аптеці у порошку. Розчин на її основі використовується зокрема. як засіб від мурах. Для приготування такого розчину беремо 1 г засобу та розчиняємо у 10 л води.

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Нагадаємо також про супер-засіб від Олени Матвєєвої для усунення неприємного запаху в холодильнику .

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