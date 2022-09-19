«Бегонії та пеларгонії»: які квіти можна викопати на дачі та вирощувати вдома у горщику

Восени деякі дачні рослини можна занести до будинку, вони чудово почуваються у невеликому об'ємі ґрунту та можуть навіть цвісти на підвіконнях. Що можна перенести в будинок з дачної ділянки, розповіли автори телеграм-каналу «Фазенда. Сад та город».

«Пеларгонії та герані — це квіти, які не вимагатимуть складного догляду та легко приживаються у горщиках після пересадки. Колеуси — рослини з декоративним листям, їх нерідко вирощують як кімнатні. Дорослі кущики петунії важко витримують викопування з клумби, тому квіти зазвичай черешкують, а потім садять у горщики молоді рослини. Багаторічну квітку бегонію спочатку рекомендується садити на ділянках у вазонах та кашпо. Бегонія зиму на вулиці не переносить, і за такого способу вирощування рослини простіше занести до будинку. Бальзаміни — невибаглива квіткова культура, добре почувається і вдома, і на ділянці. Зазвичай левовий зів вирощують як однорічник, але, розмістивши рослини в горщиках вдома, квітку можна зберегти на кілька сезонів».

При переміщенні рослин з одних умов в інші дуже важливо дати квітам час на акліматизацію. Садівники не радять заносити горщики з холодної вулиці до теплого будинку. Вони радять дочекатися, коли температура в кімнаті буде приблизно такою ж, як і зовні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно викопати та зберігати цибулини деяких квітів у другій половині вересня, щоб у новому сезоні з них виросли гарні квіти. Поради давала квітникарка Раїса Поймало.

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