Які рослини обрати для горщиків на терасі чи балконі, аби були окрасою з весни до пізньої осені

Перші теплі дні викликають у нас бажання повернутися до ритуалу пиття кави на терасі. Ще приємніше, коли нас оточують зелень та квіти. Щоб цей простір мав гарний вигляд з весни до пізньої осені, варто вибрати відповідні рослини в горщиках, які квітнуть довго та потребують відносно невеликого догляду.

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Вибираючи рослини, слід звернути увагу на кілька ключових правил, які допоможуть їм рости та рясно цвісти. Перш за все вид має бути підібраний відповідно до умов на терасі — сонячного світла, вітру та вологості. Світлолюбні рослини, такі як герані та сурфінії, найкраще ростуть на сонці, тоді як фуксії та бегонії віддають перевагу півтіні, пише deccoria.pl.

Горщики мають бути достатньо великими, щоб дозволити корінню рости, і мати дренажні отвори, щоб запобігти заболочуванню. Також варто забезпечити хороший дренажний шар на дні горщика. Ґрунт повинен бути родючим і водопроникним. У випадку з квітучими рослинами варто вибрати спеціальний субстрат, збагачений добривом тривалої дії. Найкраще починати посадку після того, як минуть весняні заморозки, зазвичай у другій половині травня, коли нічна температура не опускається нижче від нуля.

Герань — одні з найпопулярніших балконних квітів, цінуються за рясне цвітіння та відносно невисокі вимоги. Вони вражають своїми насиченими кольорами та прекрасним ароматом. Герані найкраще ростуть на сонці, але також переносять легку тінь.

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Сурфінії цвітуть на сонячних місцях. Вони потребують регулярного поливу та удобрення, але винагороджують вас ефектним зовнішнім виглядом, особливо у підвісних горщиках.

Фуксії ідеально підходять для тінистих або напівтінистих терас, оскільки прямі сонячні промені можуть пошкодити їхнє ніжне листя та квіти. Вони потребують частого поливу.

Ще одна рослина, яку варто розглянути для вашої тераси, — це бегонія. Добре себе почуває в півтіні. Вона стійка до короткочасного висихання.

Гортензії — спосіб створити романтичний настрій. Їхні великі кулясті суцвіття прикрашатимуть терасу з червня по вересень, а також стануть окрасою восени, оскільки їхнє листя набуває теплих, червоних кольорів. Гортензії віддають перевагу півтіні й вологому ґрунту, тому потребують регулярного поливу, особливо у спекотні дні.

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Щоб рослини в горщиках на терасі рясно цвіли та були здоровими, за ними потрібен належний догляд. Основою є регулярний полив — влітку, особливо у спекотну погоду, навіть двічі на день — у той час, коли сонце не світить сильно, тобто рано вранці та ввечері. Уникайте намокання листя, оскільки це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Удобрення має вирішальне значення для тривалого та інтенсивного цвітіння. Рослини в горщиках мають обмежений доступ до поживних речовин, тому кожні 1−2 тижні варто використовувати багатокомпонентне добриво. Видалення зів'ялих квітів не тільки покращує зовнішній вигляд рослин, але й стимулює їх до утворення нових бутонів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за яке підживлення герань віддячить буйним цвітінням.

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