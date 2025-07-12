Натріть цим стінки унітаза й не доведеться його годинами відтирати від сечового каменю

Дуже часто неприємний запах у санвузлі з'являється від сечового каменю на унітазі. Крім того, цей наліт може спричинити розмноження небезпечних бактерій. Щоб уникнути цієї неприємності, необхідно регулярно доглядати сантехніку.

ВІДЕО ДНЯ

Насамперед, важлива регулярність, пише enviro-master. Щоденне чи хоча б щотижневе чищення унітаза — найкраща профілактика утворення сечового каменю. Для цього можна використовувати як спеціальні засоби для чищення сантехніки, так і прості домашні засоби.

З готових засобів у магазині слід вибирати ті, у складі яких є кислоти — соляна чи щавлева. Вони ефективно розчиняють сечовий камінь та видаляють вапняний наліт.

Можна також скористатися тим, що є вдома. Одним з найефективніших є оцет. Налийте в унітаз 100 мл звичайного столового оцту (9%) та залиште на кілька годин, а краще на ніч. Вранці ретельно потріть поверхню йоржиком та змийте водою. Оцтова кислота розм'якшить сечовий камінь, і його буде легко видалити.

РЕКЛАМА

Ще один популярний засіб — лимонна кислота. Розчиніть 1−2 пакетики лимонної кислоти в невеликій кількості гарячої води й вилийте в унітаз. Залишіть на кілька годин, а потім потріть і змийте. До речі, лимонна кислота також має відбілюючі властивості й допоможе позбутися неприємного запаху.

У боротьбі з сечовим каменем може допомогти і сода. Змішайте порошок з невеликою кількістю води, щоб вийшла густа паста і нанесіть її на уражені ділянки. Залиште на кілька годин, а потім потріть і змийте. Сода має абразивні властивості і допоможе видалити наліт механічним шляхом.

Нагадаємо, експерт з чистоти Марина Жукова поділилася своїм ефективним способом миття унітаза. Вона також розповіла, як можна очистити ванну без хімії.

РЕКЛАМА

1510

Читайте нас у Facebook