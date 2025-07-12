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Натріть цим стінки унітаза й не доведеться його годинами відтирати від сечового каменю
Дуже часто неприємний запах у санвузлі з'являється від сечового каменю на унітазі. Крім того, цей наліт може спричинити розмноження небезпечних бактерій. Щоб уникнути цієї неприємності, необхідно регулярно доглядати сантехніку.
Насамперед, важлива регулярність, пише enviro-master. Щоденне чи хоча б щотижневе чищення унітаза — найкраща профілактика утворення сечового каменю. Для цього можна використовувати як спеціальні засоби для чищення сантехніки, так і прості домашні засоби.
З готових засобів у магазині слід вибирати ті, у складі яких є кислоти — соляна чи щавлева. Вони ефективно розчиняють сечовий камінь та видаляють вапняний наліт.
Можна також скористатися тим, що є вдома. Одним з найефективніших є оцет. Налийте в унітаз 100 мл звичайного столового оцту (9%) та залиште на кілька годин, а краще на ніч. Вранці ретельно потріть поверхню йоржиком та змийте водою. Оцтова кислота розм'якшить сечовий камінь, і його буде легко видалити.
Ще один популярний засіб — лимонна кислота. Розчиніть 1−2 пакетики лимонної кислоти в невеликій кількості гарячої води й вилийте в унітаз. Залишіть на кілька годин, а потім потріть і змийте. До речі, лимонна кислота також має відбілюючі властивості й допоможе позбутися неприємного запаху.
У боротьбі з сечовим каменем може допомогти і сода. Змішайте порошок з невеликою кількістю води, щоб вийшла густа паста і нанесіть її на уражені ділянки. Залиште на кілька годин, а потім потріть і змийте. Сода має абразивні властивості і допоможе видалити наліт механічним шляхом.
Нагадаємо, експерт з чистоти Марина Жукова поділилася своїм ефективним способом миття унітаза. Вона також розповіла, як можна очистити ванну без хімії.1510
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