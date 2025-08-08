41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт

20:07 8 серпня 2025
Салат з кабачків та перцю на зиму. Фото Наталії Бевзи

Страву можна назвати салатом з кабачків і болгарського перцю. Це справжня знахідка для тих, хто любить домашні заготовки. Готується легко, а смак приємно здивує навіть вибагливих гурманів. «Минулого року я робила дві порції, а цього року треба робити більше, тому що всім дуже сподобалось. Лечо з кабачків і перцю краще смакувало, ніж інші салати», — ділиться рецептом кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

- 3 кг молодих кабачків (нарізати кубиками разом зі шкіркою)
- 1 кг червоного болгарського перцю (нарізати кубиками)
- 6 зубчиків часнику (вичавити через прес)
- 200 г рослинної олії
- 250 г оцту
- 250 г томатної пасти
- 500 г цукру
- 2 ст. л. солі

Приготування:

РЕКЛАМА

У велику каструлю викладіть нарізані кабачки та перець. Додайте олію, оцет, томатну пасту, цукор і сіль. Вичавіть часник і додайте до овочів. Після закипання варіть салат 2 години, постійно помішуючи.

Смак можна коригувати за власними вподобаннями — додати більше оцту, менше цукру чи більше часнику

Готову страву розкладіть у стерилізовані банки та закрутіть кришками.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачні огірки в томаті з помідорами та грибами за рецептом від Ольги Матвєй.

112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Герані на балконі

У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти

Антиросійські санкції

Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога

День обіцяє бути насиченим подіями та емоціями, фото з відкритих джерел

Стрільцям важливо не втрачати зв’язок з реальністю, а Козорогам — поспішати з висновками: гороскоп на п’ятницю: 8 серпня

Alina FooDee показала смачну випічку, фото скриншот видео

Яблучний шедевр за 15 хвилин: відома блогерка поділилася рецептом смачної випічки

Наступний матеріал
Новини партнерів