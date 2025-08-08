Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт

Страву можна назвати салатом з кабачків і болгарського перцю. Це справжня знахідка для тих, хто любить домашні заготовки. Готується легко, а смак приємно здивує навіть вибагливих гурманів. «Минулого року я робила дві порції, а цього року треба робити більше, тому що всім дуже сподобалось. Лечо з кабачків і перцю краще смакувало, ніж інші салати», — ділиться рецептом кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

- 3 кг молодих кабачків (нарізати кубиками разом зі шкіркою)

- 1 кг червоного болгарського перцю (нарізати кубиками)

- 6 зубчиків часнику (вичавити через прес)

- 200 г рослинної олії

- 250 г оцту

- 250 г томатної пасти

- 500 г цукру

- 2 ст. л. солі

Приготування:

У велику каструлю викладіть нарізані кабачки та перець. Додайте олію, оцет, томатну пасту, цукор і сіль. Вичавіть часник і додайте до овочів. Після закипання варіть салат 2 години, постійно помішуючи.

Смак можна коригувати за власними вподобаннями — додати більше оцту, менше цукру чи більше часнику

Готову страву розкладіть у стерилізовані банки та закрутіть кришками.

