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Латгальський салат з огірків: такої смакоти ви ще не готували
Літом господарки стараються приготувати побільше різноманітних огіркових салатів на зиму. Цей салат дуже смачний, за умови, що нічого в рецепті не міняти. Складники доступні, бюджетні, тому сміливо беріться готувати, радить кулінарка Надія Карпова.
Складники:
- 2,5 кг огірків (можна брати великі)
- 1 кг невеликої цибулі
- 100 г цукру
- 100 мл 6% оцту (або приблизно 70 мл 9% оцту)
- 100 мл соняшникової олії
- 2 ст. ложки солі
- 1 чайна ложка меленого коріандру (обов'язково!)
Приготування:
Огірки та цибулю порізати кружальцями, приблизно 1 см завтовшки (або трохи тонше). Різану цибулю розібрати на окремі кільця. Скласти овочі в каструлю. Додати решту компонентів, перемішати. Варити 10−15 хвилин, доки огірки не почнуть змінювати колір. Розкласти по стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи, закатати.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного фаршированог перцю за рецептом «щасливого кухара».391
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