41.39 / 41.95 47.84 / 48.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Латгальський салат з огірків: такої смакоти ви ще не готували

20:08 3 серпня 2025
Латгальський салат із огірків

Літом господарки стараються приготувати побільше різноманітних огіркових салатів на зиму. Цей салат дуже смачний, за умови, що нічого в рецепті не міняти. Складники доступні, бюджетні, тому сміливо беріться готувати, радить кулінарка Надія Карпова.

Складники:

  • 2,5 кг огірків (можна брати великі)
  • 1 кг невеликої цибулі
  • 100 г цукру
  • 100 мл 6% оцту (або приблизно 70 мл 9% оцту)
  • 100 мл соняшникової олії
  • 2 ст. ложки солі
  • 1 чайна ложка меленого коріандру (обов'язково!)

Приготування:

Огірки та цибулю порізати кружальцями, приблизно 1 см завтовшки (або трохи тонше). Різану цибулю розібрати на окремі кільця. Скласти овочі в каструлю. Додати решту компонентів, перемішати. Варити 10−15 хвилин, доки огірки не почнуть змінювати колір. Розкласти по стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи, закатати.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного фаршированог перцю за рецептом «щасливого кухара».

РЕКЛАМА
391

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому принесе удачу інгресія Марса до Терезів. Фото&nbsp;— Pixabay

Марс у Терезах обсипле щастям: хто скоро відчує на собі магію приємних змін

Таро-прогноз на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня

Ю. Красна. Таріль «Сонячна симфонія». Київ. 2020

«Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк

Блогер розкрила секрет, як урятувати весь урожай помідорів від гнилі

Зривайте помідори зеленими: Гала з Німеччини пояснила, чому такий спосіб допоможе збільшити урожай

Наступний матеріал
Новини партнерів