Латгальський салат з огірків: такої смакоти ви ще не готували

Літом господарки стараються приготувати побільше різноманітних огіркових салатів на зиму. Цей салат дуже смачний, за умови, що нічого в рецепті не міняти. Складники доступні, бюджетні, тому сміливо беріться готувати, радить кулінарка Надія Карпова.

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Складники:

2,5 кг огірків (можна брати великі)

1 кг невеликої цибулі

100 г цукру

100 мл 6% оцту (або приблизно 70 мл 9% оцту)

100 мл соняшникової олії

2 ст. ложки солі

1 чайна ложка меленого коріандру (обов'язково!)

Приготування:

Огірки та цибулю порізати кружальцями, приблизно 1 см завтовшки (або трохи тонше). Різану цибулю розібрати на окремі кільця. Скласти овочі в каструлю. Додати решту компонентів, перемішати. Варити 10−15 хвилин, доки огірки не почнуть змінювати колір. Розкласти по стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи, закатати.

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