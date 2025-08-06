Не їжте гіркі кабачки: це може бути небезпечно

Влітку ми користуємося тим, що нам дає природа, і тому із задоволенням готуємо найрізноманітніші овочеві салати, намазки та навіть пироги. Однак навіть здорові овочі іноді можуть мати неприємні сюрпризи. Наприклад, якщо кабачки мають гіркий смак, пише сайт Рolki.

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Гіркий смак кабачків зумовлений високим вмістом кукурбітацинів. Ці сполуки токсичні у великих кількостях і викликають неприємні симптоми. Вживання їх у їжу може викликати нудоту, блювоту, діарею, біль у животі, слабкість та зневоднення (що особливо небезпечно для дітей та людей похилого віку). Наявність цих токсинів в овочах (не лише в кабачках, а й огірках, гарбузах та патисонах) — це не диво природи, а захисний механізм. Вони призначені для відлякування шкідників, але в надлишку шкідливі для людини.

Щоб запобігти гірченню вирощених удома кабачків, регулярно поливайте їх та збирайте молодими. Варто знати, що вищі концентрації кукурбітацинов частіше з'являються в вирощених удома кабачках, особливо коли рослина страждає від нестачі води, посухи або є гібридом з іншими рослинами по сусідству. Це відбувається тому, що стресові умови навколишнього середовища стимулюють рослину виробляти природні захисні механізми, включаючи ці гіркі сполуки.

Що робити, якщо ви купили гіркі кабачки? У цій ситуації мало що можна зробити. Найрозумніше — викинути неприємний на смак овоч.

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Завжди варто спробувати овочі перед їх приготуванням (кабачки можна їсти сирими). Сильний неприємний смак — це ознака того, що їх не варто їсти.

Вибираючи кабачки, зверніть увагу на їх зовнішній вигляд. Овочі повинні бути твердими, без пошкоджень, плям, ознак хвороб або цвілі, а також мати нейтральний запах. Вибирайте молоді кабачки, вони маленькі та блискучі. Великі та перерослі кабачки частіше містять гіркі речовини.

Нагадаємо, кулінарка Оксана Вознюк каже, що те, як нарізані овочі, впливає на смак салату.

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