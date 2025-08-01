Смачні огірки в томаті з помідорами та грибами: рецепт від Ольги Матвєй

Огірки можна приготувати різними способами, з додаванням «секретних» інгредієнтів, наприклад, гірчиці. Дуже смачний салат з огірків та цвітної капусти.



Ще одним цікавим рецептом із огірків поділилася кулінарка Ольга Матвєй. За її словами, це дуже простий рецепт, який не займає багато часу. А смак страви оцінять навіть прискіпливі дегустатори.

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Інгредієнти:

Гриби 200 гр

Огірки 1,5 кг

Листя смородини та вишні

Листя хрону петрушка та кріп

Сіль 1 ст. ложка з гіркою

Цукор 2 ст. ложки з гіркою

Лавровий лист 2−3 шт

Перець горошком 1 чайна ложка

Часник 3−4 зубчики

Гострий перець за бажанням

Гірчиця в зернах 1 чайна ложка

Коріандр і кмин по 0,5 чайної ложки

Помідори 0,5 кг

Мед 1 ст. ложка

Оцет 9% 50 мл

Вода 200 мл

Приготування:

Усі овочі помити. Гриби та огірки розрізати на невеликі частини та скласти у велику каструлю.

Зелень можна додавати будь-яку — листя смородини, вишні, хрін, кріп, петрушка.

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Додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, гострий перець, трохи часнику та всі спеції.

Помідори помолоти на м'ясорубку, щоб вийшов томат. Додати мед.

Додати томат до огірків + склянку води.

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Поставити каструлю на вогонь, закрити кришкою та довести до кипіння.

Після того як вміст каструлі закипить, потрібно готувати ще 15−18 хвилин. Головне — щоб огірки змінили колір.

Після цього можна акуратно перемішати, щоби не придушити гриби.

Залити оцет і проварити ще 3 хвилини.

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Розкласти салат по чистих банках, щоб він повністю був покритий соусом. Банки закрити та укутати.

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