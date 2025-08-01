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Смачні огірки в томаті з помідорами та грибами: рецепт від Ольги Матвєй
Огірки можна приготувати різними способами, з додаванням «секретних» інгредієнтів, наприклад, гірчиці. Дуже смачний салат з огірків та цвітної капусти.
Ще одним цікавим рецептом із огірків поділилася кулінарка Ольга Матвєй. За її словами, це дуже простий рецепт, який не займає багато часу. А смак страви оцінять навіть прискіпливі дегустатори.
Інгредієнти:
Гриби 200 гр
Огірки 1,5 кг
Листя смородини та вишні
Листя хрону петрушка та кріп
Сіль 1 ст. ложка з гіркою
Цукор 2 ст. ложки з гіркою
Лавровий лист 2−3 шт
Перець горошком 1 чайна ложка
Часник 3−4 зубчики
Гострий перець за бажанням
Гірчиця в зернах 1 чайна ложка
Коріандр і кмин по 0,5 чайної ложки
Помідори 0,5 кг
Мед 1 ст. ложка
Оцет 9% 50 мл
Вода 200 мл
Приготування:
Усі овочі помити. Гриби та огірки розрізати на невеликі частини та скласти у велику каструлю.
Зелень можна додавати будь-яку — листя смородини, вишні, хрін, кріп, петрушка.
Додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, гострий перець, трохи часнику та всі спеції.
Помідори помолоти на м'ясорубку, щоб вийшов томат. Додати мед.
Додати томат до огірків + склянку води.
Поставити каструлю на вогонь, закрити кришкою та довести до кипіння.
Після того як вміст каструлі закипить, потрібно готувати ще 15−18 хвилин. Головне — щоб огірки змінили колір.
Після цього можна акуратно перемішати, щоби не придушити гриби.
Залити оцет і проварити ще 3 хвилини.
Розкласти салат по чистих банках, щоб він повністю був покритий соусом. Банки закрити та укутати.
Нагадаємо, кулінар Вадим Бжезінський (Пава) розповів, як смачно приготувати звичайну кукурудзу. А відомий шеф-кухар Євген Клопотенко порадив, з чим подавати кукурудзу на стіл.85
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