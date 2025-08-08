Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени

Поки деякі продукти в Україні ставлять рекорди, бо подорожчали майже вдвічі за 12 місяців, популярний в Україні овоч подешевшав за 3 місяці майже вчетверо. Йдеться про молоду картоплю, ціна якої за кілограм із 89 гривень у травні впала до 24 гривень на початку серпня. Про це свідчать дані порталу Мінфін, які зазначають, що за підсумками травня кіло молодої картоплі коштувало 89,15 грн. Станом на 7 серпня середня ціна овочів становить 23,86 грн, що приблизно на 50 копійок дешевше, ніж у липні.

ВІДЕО ДНЯ

Таке падіння цін виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойличенко пояснила одночасним збиранням картоплі всіма господарствами, а також демпінгом цін, на яку йдуть незареєстровані господарства.

«Як правило, вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато. тому вони впливають на ціни», — наголосила Ольга Самойличенко «АгроПорталу» необхідність упорядкування українського ринку картоплі.

Щодо ціни на картоплю восени, то в асоціації говорять про два можливі сценарії: оптова ринкова ціна впаде або триматиметься в межах 20 грн/кг. При цьому спостерігатиметься певний дефіцит овочів на внутрішньому ринку.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що, за даними НБУ, активно зростає імпорт овочів до України, що дозволяє стримувати ціни. Наприклад, овочів за перше півріччя 2025-го завезли вдвічі більше, ніж за 2024-й.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

104

Читайте нас у Facebook