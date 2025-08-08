- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
- 19:55 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:43 Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям: готовий новий законопроєкт
- 19:41 росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: що відомо
- 19:21 Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
- 19:01 Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня
- 18:33 Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
- 18:11 Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
- 18:07 Open Air і з глядачами: де, коли та як потрапити на 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music
- 17:46 В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати
- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
- 17:23 Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
Поки деякі продукти в Україні ставлять рекорди, бо подорожчали майже вдвічі за 12 місяців, популярний в Україні овоч подешевшав за 3 місяці майже вчетверо. Йдеться про молоду картоплю, ціна якої за кілограм із 89 гривень у травні впала до 24 гривень на початку серпня. Про це свідчать дані порталу Мінфін, які зазначають, що за підсумками травня кіло молодої картоплі коштувало 89,15 грн. Станом на 7 серпня середня ціна овочів становить 23,86 грн, що приблизно на 50 копійок дешевше, ніж у липні.
Таке падіння цін виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойличенко пояснила одночасним збиранням картоплі всіма господарствами, а також демпінгом цін, на яку йдуть незареєстровані господарства.
«Як правило, вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато. тому вони впливають на ціни», — наголосила Ольга Самойличенко «АгроПорталу» необхідність упорядкування українського ринку картоплі.
Щодо ціни на картоплю восени, то в асоціації говорять про два можливі сценарії: оптова ринкова ціна впаде або триматиметься в межах 20 грн/кг. При цьому спостерігатиметься певний дефіцит овочів на внутрішньому ринку.
Зазначимо, що, за даними НБУ, активно зростає імпорт овочів до України, що дозволяє стримувати ціни. Наприклад, овочів за перше півріччя 2025-го завезли вдвічі більше, ніж за 2024-й.
Фото Pixabay
