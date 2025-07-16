Подорожчали майже вдвічі: які фрукти стали рекордсменом зі зростання цін і коли вони подешевшають

В Україні продовжується зростання цін майже на всі товари, крім сезонних, але навіть деякі з останніх різко дорожчають. Насамперед це стосується яблук, вартість яких за рік підскочила майже вдвічі.

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Так, за даними Держстату, протягом року ціна на яблука зросла майже вдвічі (на 195,5%) — до 79,5 грн. При цьому такий овоч, як капуста, за той же період став дорожчим у 2,5 раза — 28,2 грн за 1 кг.

За даними компанії EAST FRUIT, тільки гуртові ціни на яблука з початку 2025 року в Україні зросли більш як у 1,5 раза — так, яблуко сорту Айдаред, яке на початку року коштувало в середньому 25 грн за 1 кг, 11 липня можна було купити за 43 грн. Причому основний стрибок цін припав на травень-червень: на початку травня яблука цього сорту оптом коштували 30 грн за кг.

Аналітики пояснюють травневе зростання цін на яблука вичерпанням запасів фруктів торішнього врожаю, тоді як новий урожай надійде у продаж не раніше кінця липня — початку серпня. Саме починаючи з цього періоду очікується зниження цін на яблука в Україні, але через холодну й затяжну зиму сезон їхнього дозрівання затримується. До того ж урожай фруктів може виявитися нижчим, ніж очікувалося.

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Водночас влітку очікується зростання цін на цукор, оскільки українці вже традиційно закриватимуть варення з сезонних ягід та фруктів, що спричинить збільшення попиту на солодкий продукт.

Фото Pixabay

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