- 21:03 У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
- 20:47 Суд зобов'язав СБУ розслідувати діяльність Кравця та тг-каналу «Джокер», — Бондаренко
- 20:34 «Хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити»: після важкого поранення в бою за Покровськ не вижив 20-річний воїн зі Львівщини
- 20:06 Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів
- 19:54 Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня
- 19:40 10 гривень за кіловат енергії та 25 гривень за кубометр газу? В НБУ зізналися, що енергоносії у 2026 році подорожчають
- 19:16 Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями
- 18:51 Суперечка Меган Маркл зі зведеною сестрою може зірвати примирення принца Гаррі з королівською родиною
- 18:38 Велике зібрання відомих творів: у Києві відкрилася виставка одного з найдорожчих художників України
- 18:23 Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога
- 18:05 Загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані: СБУ затримала двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі
- 17:56 Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени
Суд зобов'язав СБУ розслідувати діяльність Кравця та тг-каналу «Джокер», — Бондаренко
Солом'янський райсуд Києва визнав бездіяльність Служби безпеки України щодо розслідування можливих російських зв'язків Telegram-каналу «Джокер» та його власника Романа Кравця. Про це у блозі на «Цензор» написав громадський діяч Сергій Бондаренко.
За його словами, у його розпорядженні є ухвала Солом'янського райсуду, в якій керівник ГО «Рада активістів Майдану» Тарас Усатенко поскаржився на бездіяльність уповноваженої особи Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Як пише Бондаренко, Усатенко 30 червня 2025 року подав заяву до ГУ СБУ у Києві та області про скоєння кримінального злочину, але 1 липня 2025 року там відмовили у внесенні відомостей до ЄРДР.
Зокрема, Усатенко наполягав на перевірці діяльності Telegram-каналу «Джокер» та його власника Романа Кравця, посилаючись на те, що він міг бути пов'язаний із проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, який 12 червня 2024 року в Україні був заочно засуджений до 15 років в'язниці за державну зраду. Йдеться про те, що Шарій активно діяв на користь ФСБ росії, здійснюючи інформаційні диверсії проти України через Telegram та YouTube.
«За даними СБУ і згідно з інформацією у відкритих джерелах, Telegram-канал „Джокер“ на ранньому етапі просувався через проросійські інформаційні ресурси: „Страна.ua“, NewsOne (належав Віктору Медведчуку) і канал Анатолія Шарія. Також вказано, що саме проросійські видання першими публікували пранки, які, за твердженням Кравця, були організовані ним особисто», — йдеться у документі.
Бондаренко нагадав, що канал також використовувався для систематичного розповсюдження матеріалів, які дискредитують органи державної влади та отримував за це від 47 тисяч доларів, а за видалення інформації — близько 200−300 тисяч доларів.
Також на каналі «Джокер» фіксували масовані інформаційні кампанії проти українських компаній, зокрема Cosmolot, Favbet, Vbet, Fondy, «Цитрус», «Стілус» і т.д.", — йшлося у зверненні до суду.
Заявник стверджував, що це може мати ознаки здирництва з огляду на публічні заяви самого Кравця про вартість згортання негативних публікацій.
Суд також попереджали, що у своїх останніх повідомленнях «Джокер» атакував Нацбанк України та його керівництво, що може свідчити про намір створити загрозу фінансовій стабільності країни в умовах воєнного стану.
Як зазначає Бондаренко, на думку автора звернення, таким чином, у діях Кравця можуть бути ознаки кримінальних злочинів, передбачених ст. 111 КК України (державна зрада), ст. 114−1 КК України (поширення інформації на користь ворога в умовах військового стану), а також ст. 189 КК України (вимагання).
«Саме тому заявник і наполягав на внесенні відповідних відомостей до ЄРДР. Таким чином, слідчий суддя Солом'янського райсуду ухвалив рішення зобов'язати ГУ СБУ у Києві та області внести відомості про скоєння кримінального злочину до ЄРДР», — пояснив блогер.28
