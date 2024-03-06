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«Я не знаю, що з цим робити»: скандальний пропагандист Шарій заявив про замах на нього (відео)

11:23 6 березня 2024
Анатолій Шарій

Пропагандист Анатолій Шарій, які останні роки живе в Іспанії і якому в Україні інкримінують кілька статей КК, заявив, що на нього вчинили замах.

«Щойно в Іспанії стався напад на моє авто з автоматичною зброєю», — пише він у соцмережах.

Він також виклав у мережу відео, заявивши, що його та дружину намагалися вбити і що нападники використовували автомат із глушником.

«Тип був один, другий був на підхваті, стежили, коли там заїжджають і так далі… Зараз розбираємося, що з цим робити. Про це має думати іспанська поліція та іспанські спецслужби», — каже Шарій.

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Нагадаємо, що в Одесі на співпраці з російською військовою розвідкою викрито юрисконсульта «партії Шарія».

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Фото — скріншот

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