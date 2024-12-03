Солдат запасу «Джокер» Роман Кравець втік з країни на тлі резонансного розслідування

Власник Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Як стало відомо, Кравець виїхав з країни після переписки із журналісткою Hromadske, яка невдовзі видала велике розслідування, де, серед іншого, була оприлюднена інформація, що він отримав «білий квиток» у ВЛК знаходячись за кордоном.

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20 листопада у своєму розслідуванні про виїзди за кордон та зняття з військового обліку Романа Кравця, який називає себе колишнім власником Telegram-каналу «Джокер», Hromadske показало довідку військово-лікарської комісії Голосіївського району. В ній зазначено, що 16 липня 2024 року був проведений медичний огляд Романа Кравця, він визнаний непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку. Утім, у цей час він сам перебував за кордоном і не міг підписувати документи. Це з'ясували журналісти Hromadskе.

Довідка підписана головою ВЛК Голосіївського району Ольгою Соколовою та секретаркою комісії Ларисою Булавою. На ній також начебто є підпис самого Романа Кравця, який ознайомився з висновком комісії. У «Детектор медіа» стверджують, що ця довідка підроблена.

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Як пишуть ЗМІ із посиланням на джерело в комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району, наказ про призначення Соколової головою ВЛК був виданий ТЦК лише 17 липня 2024 року (копія наказу є в розпорядженні «Детектора медіа», але на ньому немає частини з підписами і печаткою), а приступила вона до роботи лише 18 липня, тобто через два дні після того, як начебто підписала довідку Кравця. Секретарка комісії була включена в склад комісії взагалі лише наступного місяця — 9 серпня, а фактично почала працювати 10 серпня. В липні вона навіть не працювала в КНП КДЦ Голосіївського району.

Фото: hromadske

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