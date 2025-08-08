- 10:44 Трамп може провести окрему зустріч із Зеленським: що про це відомо
«Старий черевик»: страва для тих, кому набридли кабачкові оладки
Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка поділилася рецептом маринада для шашлика, розповіла, як приготувати скарпаччу.
Scarpaccia — це простий італійський пиріг з кабачка без тіста.
«З італійської ця страва перекладається як „старий черевик“, назва така собі, як для страви, але якщо у вас вдома є самотній кабачок і вам набридли оладки, то цей рецепт для вас. Та і взагалі, це так просто, що приготуйте!» — радить кулінарка.
Інгредієнти:
Кабачок — 1 шт (середнього розміру);
Цибуля — 1 шт;
Борошно — 120−150 г;
Сіль, перець, часник
Твердий сир
За бажанням базилік
Приготування:
Кабачок нарізати тоненько або натерти на спеціальну терку, якщо є.
Дрібно нарізати цибулю. Овочі посолити й залишити на 15−20 хвилин.
Добре витиснути з овочів вологу і додати до неї борошно. Маса має бути густа, як на оладки. Далі додати овочі та сир. Можна додати ще улюблених спецій, цедри, трав.
Перемішати та викласти тоненько на деко з пергаментом.
Зверху посипати сиром і запікати при 180 приблизно 30−40 хвилин.
Смачно приготувати кабачки можна також за рецептом Івана Янюка.90
