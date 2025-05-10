Мед, цибуля на тертці та сіль у самому кінці: правила приготування шашлика, «які не розповість жоден кухар»

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про приготування «швидких» малосольних огірочків, поділилася рецептом маринада для шашлика

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На своїй сторінці у соцмережі вона надала кілька порад для приготування класного шашлику, якими не поділиться жоден кухар.

Так, вибираючи мʼясо, вона радить брати частину з жирком — буде соковитіше. Якщо свинина, то підійдуть ошийок, кострець, якщо курка — то краще філе стегна, хоч і просто філе підійде. «Та для нього потрібен гарний маринад і не пересмажити. Або ж брати щось подорожче типу вирізки чи рібая для телятини», — радить Валя Саєнко.

Друга порада — додавати в маринад олію, яка допоможе ароматичним речовинам із часнику, перцю, трав краще проникати в мʼясо, підсилить смак і аромат, а також дасть класну скоринку.

Третя порада — додавати в маринад кислоту, бажано природну, від овочів, наприклад, томати.

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«Вина чи фрукти (ківі, ананас…) — обережно. Бо протеаза — фермент, який руйнує білок. Саме тому його часто використовують у кулінарії. Ці ферменти є в цибулі, ананасі, ківі, папаї, в імбиру, інжирі та в натуральному соєвому соусі. Якщо памʼятаєте, я колись вам розповідала про желатин. Ось саме ці продукти не застигають. Але є нюанс. Якщо термічно їх обробити, то вони гублять свої властивості, тому слід використовувати тільки свіжі фрукти чи овочі. Також нюанс, таке мʼясо не потрібно довго маринувати, адже саме в цих продуктах ферменти дуже агресивні», — пояснює шеф-кухарка та додає, що мед відповідає більш за ферментацію і також містить протеазу. Такі ферменти є в кефірі, натуральному соєвому соусі і місо

А ще шеф-кухар радить солити шашлики в самому кінці — сіль витягує вологу з мʼяса

Інгредієнти: Свинина — 1 кг;

Цибуля — 1 велика;

Часник — 3−4 зубчики;

Сік томатний (краще просто помідори) — 1 стакан;

Мед — половина столової ложки;

Хмелі сунелі — 1 ч л;

Коріандр — 1 ч л;

Олія — 50 г;

Сіль.

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Приготування: Мʼясо зачистити від плівок, нарізати шматочками поперек волокон.

Цибулю та часник натерти на тертку, додати до мʼяса.

Додати томатний сік чи свіжі подрібнені помідори, олію, базилік та мед (чи ложку цукру). Гарно «помасажувати» м'ясо та залишити маринуватися на 4 — 6 годин.

Посолити перед смаженням. М'ясу дати трохи відігрітися після перебування у холодильнику та добре його пом'яти.

Посмажити, дати «відпочити» 10−20 хвилин та подавати до столу.

Про те, як приготувати шашлик зі свинини на пательні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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