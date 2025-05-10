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Мед, цибуля на тертці та сіль у самому кінці: правила приготування шашлика, «які не розповість жоден кухар»
Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про приготування «швидких» малосольних огірочків, поділилася рецептом маринада для шашлика
На своїй сторінці у соцмережі вона надала кілька порад для приготування класного шашлику, якими не поділиться жоден кухар.
Так, вибираючи мʼясо, вона радить брати частину з жирком — буде соковитіше. Якщо свинина, то підійдуть ошийок, кострець, якщо курка — то краще філе стегна, хоч і просто філе підійде. «Та для нього потрібен гарний маринад і не пересмажити. Або ж брати щось подорожче типу вирізки чи рібая для телятини», — радить Валя Саєнко.
Друга порада — додавати в маринад олію, яка допоможе ароматичним речовинам із часнику, перцю, трав краще проникати в мʼясо, підсилить смак і аромат, а також дасть класну скоринку.
Третя порада — додавати в маринад кислоту, бажано природну, від овочів, наприклад, томати.
«Вина чи фрукти (ківі, ананас…) — обережно. Бо протеаза — фермент, який руйнує білок. Саме тому його часто використовують у кулінарії. Ці ферменти є в цибулі, ананасі, ківі, папаї, в імбиру, інжирі та в натуральному соєвому соусі. Якщо памʼятаєте, я колись вам розповідала про желатин. Ось саме ці продукти не застигають. Але є нюанс. Якщо термічно їх обробити, то вони гублять свої властивості, тому слід використовувати тільки свіжі фрукти чи овочі. Також нюанс, таке мʼясо не потрібно довго маринувати, адже саме в цих продуктах ферменти дуже агресивні», — пояснює шеф-кухарка та додає, що мед відповідає більш за ферментацію і також містить протеазу. Такі ферменти є в кефірі, натуральному соєвому соусі і місо
А ще шеф-кухар радить солити шашлики в самому кінці — сіль витягує вологу з мʼяса
Інгредієнти:
- Свинина — 1 кг;
- Цибуля — 1 велика;
- Часник — 3−4 зубчики;
- Сік томатний (краще просто помідори) — 1 стакан;
- Мед — половина столової ложки;
- Хмелі сунелі — 1 ч л;
- Коріандр — 1 ч л;
- Олія — 50 г;
- Сіль.
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Приготування:
- Мʼясо зачистити від плівок, нарізати шматочками поперек волокон.
- Цибулю та часник натерти на тертку, додати до мʼяса.
- Додати томатний сік чи свіжі подрібнені помідори, олію, базилік та мед (чи ложку цукру). Гарно «помасажувати» м'ясо та залишити маринуватися на 4 — 6 годин.
- Посолити перед смаженням. М'ясу дати трохи відігрітися після перебування у холодильнику та добре його пом'яти.
- Посмажити, дати «відпочити» 10−20 хвилин та подавати до столу.
Про те, як приготувати шашлик зі свинини на пательні, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот394
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