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Мед, цибуля на тертці та сіль у самому кінці: правила приготування шашлика, «які не розповість жоден кухар»

14:51 10 травня 2025
Рецепт шашлику від Валі Саєнко. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про приготування «швидких» малосольних огірочків, поділилася рецептом маринада для шашлика

На своїй сторінці у соцмережі вона надала кілька порад для приготування класного шашлику, якими не поділиться жоден кухар.

Так, вибираючи мʼясо, вона радить брати частину з жирком — буде соковитіше. Якщо свинина, то підійдуть ошийок, кострець, якщо курка — то краще філе стегна, хоч і просто філе підійде. «Та для нього потрібен гарний маринад і не пересмажити. Або ж брати щось подорожче типу вирізки чи рібая для телятини», — радить Валя Саєнко.

Друга порада — додавати в маринад олію, яка допоможе ароматичним речовинам із часнику, перцю, трав краще проникати в мʼясо, підсилить смак і аромат, а також дасть класну скоринку.

Третя порада — додавати в маринад кислоту, бажано природну, від овочів, наприклад, томати.

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«Вина чи фрукти (ківі, ананас…) — обережно. Бо протеаза — фермент, який руйнує білок. Саме тому його часто використовують у кулінарії. Ці ферменти є в цибулі, ананасі, ківі, папаї, в імбиру, інжирі та в натуральному соєвому соусі. Якщо памʼятаєте, я колись вам розповідала про желатин. Ось саме ці продукти не застигають. Але є нюанс. Якщо термічно їх обробити, то вони гублять свої властивості, тому слід використовувати тільки свіжі фрукти чи овочі. Також нюанс, таке мʼясо не потрібно довго маринувати, адже саме в цих продуктах ферменти дуже агресивні», — пояснює шеф-кухарка та додає, що мед відповідає більш за ферментацію і також містить протеазу. Такі ферменти є в кефірі, натуральному соєвому соусі і місо

А ще шеф-кухар радить солити шашлики в самому кінці — сіль витягує вологу з мʼяса

Інгредієнти:

  • Свинина — 1 кг;
  • Цибуля — 1 велика;
  • Часник — 3−4 зубчики;
  • Сік томатний (краще просто помідори) — 1 стакан;
  • Мед — половина столової ложки;
  • Хмелі сунелі — 1 ч л;
  • Коріандр — 1 ч л;
  • Олія — 50 г;
  • Сіль.

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Приготування:

  • Мʼясо зачистити від плівок, нарізати шматочками поперек волокон.
  • Цибулю та часник натерти на тертку, додати до мʼяса.
  • Додати томатний сік чи свіжі подрібнені помідори, олію, базилік та мед (чи ложку цукру). Гарно «помасажувати» м'ясо та залишити маринуватися на 4 — 6 годин.
  • Посолити перед смаженням. М'ясу дати трохи відігрітися після перебування у холодильнику та добре його пом'яти.
  • Посмажити, дати «відпочити» 10−20 хвилин та подавати до столу.

Про те, як приготувати шашлик зі свинини на пательні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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