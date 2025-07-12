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Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон
Кулінар Іван Янюк, який поділився рецептом кисло-солодких огірків, розповів, як смачно приготувати кабачки.
Інгредієнти:
Кабачок — 2 шт
Паприка — 1 ч/л
Сіль перець — по смаку
Олія — 20 г
Майонез — 100 г
Сир — 100 г
Часник — 4 зуб.
Кріп — 10 г
Приготування:
Кабачки порізати кружальцями й замаринувати у суміші перців та олії.
Перемішати. На деко застелене пергаментом викласти кабачки. Й поставити запікатися у духовку на 15 хвилин.
Приготувати намазку з майонезу, сиру, часнику, кропу, чорного перцю.
На запечені кабачки покласти намазку й знов відправити у духовку на 1−2 хвилини (щоб розплавився сир).
За словами Івана, виходять соковиті, смачні, ароматні та дуже ніжні кабачки.
«Обов'язково приготуйте. На це не потрібно багато часу. Багато талантів не потрібно. Доступно абсолютно кожному. Можна готувати з тих інгредієнтів, які є у вас у холодильнику», — зазначив кухар.
Ми також розповідали, як приготувати мариновані кабачки слайсами та публікували рецепт смачного фаршированого перцю.
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