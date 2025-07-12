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Книга рецептів

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

9:56 12 липня 2025
Кабачки, фото скріншот відео

Кулінар Іван Янюк, який поділився рецептом кисло-солодких огірків, розповів, як смачно приготувати кабачки.

Інгредієнти:
Кабачок — 2 шт
Паприка — 1 ч/л
Сіль перець — по смаку
Олія — 20 г
Майонез — 100 г
Сир — 100 г
Часник — 4 зуб.
Кріп — 10 г

Приготування:
Кабачки порізати кружальцями й замаринувати у суміші перців та олії.

Перемішати. На деко застелене пергаментом викласти кабачки. Й поставити запікатися у духовку на 15 хвилин.

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Приготувати намазку з майонезу, сиру, часнику, кропу, чорного перцю.

На запечені кабачки покласти намазку й знов відправити у духовку на 1−2 хвилини (щоб розплавився сир).

За словами Івана, виходять соковиті, смачні, ароматні та дуже ніжні кабачки.

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«Обов'язково приготуйте. На це не потрібно багато часу. Багато талантів не потрібно. Доступно абсолютно кожному. Можна готувати з тих інгредієнтів, які є у вас у холодильнику», — зазначив кухар.


Ми також розповідали, як приготувати мариновані кабачки слайсами та публікували рецепт смачного фаршированого перцю.

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