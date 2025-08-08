Частині українців зроблять позаплановий перерахунок пенсій: на кого чекає збільшення виплат

У липні частині українських пенсіонерів автоматично підвищили пенсійні виплати. До кінця року ще частина людей похилого віку має шанс отримати підвищену пенсію.

Йдеться про тих людей, які працюють й накопичили додатковий страховий стаж за останні два роки.

За даними Пенсійного фонду, пенсії перераховують українцям, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року отримали 24 місяці страхового стажу, передає «На пенсії».

Також підвищення пенсії передбачено і для людей, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Такий перерахунок проводиться автоматично.

Разом з тим експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін зазначає, що є винятки, за яких заяву на перерахунок пенсії необхідно подати самостійно.

Він навів такий приклад: Людина пішла на пенсію у серпні 2023 року і продовжує працювати. У квітні 2025 року вона ще не одержала права на перерахунок пенсії (два роки не минуло).

Щоб не чекати наступної черги у квітні 2026 року, коли перерахунок відбудуться автоматично, потрібно самостійно подати заяву на перерахунок у серпні 2025 року, тобто через два роки після призначення пенсії.

«Тоді людина прискорить свій перерахунок і не втратить якусь частину заробленої пенсії», — зазначив Коробкін.

У Пенсійному фонді зазначають, що сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна, і оперативно дізнатися про її розмір можна, скориставшись кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Як повідомляли «ФАКТИ», уряд має намір провести низку змін у пенсійній системі. У 2026 році максимальна пенсія може зрости на 2030 грн.

