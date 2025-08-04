Дощі накриють Україну, але їх зупинить молодий антициклон: що потрібно знати про погоду на тижні 4−10 серпня

У першій половині поточного тижня за рахунок впливу атмосферних фронтів та циклонічної діяльності на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності. Так вважає відомий метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку молодого антициклону. Найбільш висока температура повітря фіксуватиметься у південно-східних регіонах та Криму. Тут також збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки», — прогнозує він.

У понеділок, 4 серпня, у східних та північно-східних областях, удень також місцями у західних регіонах пройдуть дощі, часом з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливі тумани. Вітер переважно північний/північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19°С, вдень +25…+31°С; у південно-східній частині країни вночі +17…+22°С, удень +31…+36°С.

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У вівторок, 5 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західного напрямку, 5−10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень +25…+30 °С; у південних областях вночі +16…+21°С, удень +30…+35°С.

У середу, 6 серпня, вночі у західних областях, удень у центральних та північних регіонах під впливом атмосферного фронту, очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози, шквали та град. Вітер змінних напрямків, удень у західних областях північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +20…+28 °С; на решті території у нічний час +18…+23 °С, удень +32…+37 °С.

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У четвер, 7 серпня, вночі у центральних областях, удень місцями у східних та південних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7−12 м/с, у південних і центральних областях пориви, 17−22 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі знизиться до +8…+15 °С, вдень коливатиметься в межах +22…+27 °С; на решті території у нічний час +17…+22 °С, удень +27…+32 °С, у Криму та на Донбасі +33…+38 °С.

У п'ятницю, 8 серпня, погодні умови по всій країні визначатиме антициклон із центром у районі Карпат, тому очікується малохмарна та суха погода. Лише вночі у східній частині та Криму можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північний, 5−10 м/с, удень у південній половині місцями можливі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в діапазоні +8…+15 °С, вдень +23…+28 °С; на решті території у нічний час +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С.

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У суботу, 9 серпня, по всій Україні переважатиме малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер східний, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+18°С, удень +27…+32°С, на півдні місцями +33…+36°С.

У неділю, 10 серпня, продовжиться період антициклональної погоди. Тому в усіх регіонах України утримається малохмарна та суха погода. Вітер переважатиме східного напрямку, 5−10 м/с, у південній частині та Криму місцями збережуться пориви, 15−20 м/с. Температура повітря в нічний час +14…+20 °С, удень +28…+33 °С, у південних та місцями центральних областях +33…+38 °С.

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