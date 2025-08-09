Середня зарплата у 30 тисяч гривень уже у 2026 році: Кабмін заявив про майбутнє зростання доходів українців

У 2026 році українцям обіцяють зростання середньої заробітної плати приблизно на третину — з нинішніх 22 336 гривень, з яких сплачують внески до ПФУ, до 30 240 гривень. До 2028 року цей показник може зрости майже до 40 тисяч.

Такі дані наводяться у Постанові «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки», ухваленій Кабінетом міністрів України. У рамках цього документа уряд прогнозує зміну макроекономічних показників української економіки.

У своїх підрахунках уряд враховує оптимістичний та песимістичний сценарії, різниця між якими полягає в наявності війни з рф, або хоча б у її призупиненні шляхом укладення перемир'я. Це має дати поштовх розвитку економіки за рахунок зростання капіталовкладень у відновлення інфраструктури, житлове будівництво та відкриття нових підприємств. Все це, на думку авторів прогнозу, і має призвести до зростання зарплати.

Втім, різниця між прогнозованою середньою зарплатою у 2026 році насправді невелика — 30 240 гривень за оптимістичних очікувань і 30 032 гривні за песимістичних. Щоправда, з урахуванням інфляції, яку в КМУ прогнозують на 2026 рік приблизно у 8,6%-10,4%, номінальне зростання середньої заробітної плати становитиме максимум 6,5% за показника у 30 240 гривень.

Також, як повідомляли «ФАКТИ», Кабмін планує збільшити мінімальну заробітну плату, яка зараз заморожена на рівні 8000 гривень.

