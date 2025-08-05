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В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине
В Україні влада планує підвищити розмір мінімальної зарплати, яка зараз заморожена на рівні 8000 гривень.
За даними Інфляційного звіту Національного банку за липень 2025 року, у 2025 році середня зарплата українців зросте на 19,0%, а середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Це призведе до того, що реальна зарплата зросте лише на 5,2%.
Як зазначається в огляді, збільшення реальних зарплат сповільнилося до 9,2% у І кварталі 2025 року. На основі високочастотних непрямих показників, сповільнення тривало й у ІІ кварталі.
Послабилася в реальному вимірі й низка інших доходів населення (зокрема соціальні виплати та пенсії).
«Реальні зарплати зростатимуть і надалі в умовах переважання попиту над пропозицією робочої сили та загального пожвавлення економічної активності. Проте меншими темпами (на 4−5% на рік) з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців», — йдеться в огляді.
Водночас НБУ очікує, що у 2026 році номінальна зарплата зросте на 13,0%, а реальна — на 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 9,6%, реальна — на 3,8%.
Раніше повідомлялося, що зарплата для розрахунку пенсії в Україні за місяць зросла на 2 тисячі гривень. Звичайно, знову йдеться не про реальну зарплату.
Нагадаємо, за інформацією голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, всі невійськові видатки державного бюджету зараз фінансуються за рахунок надходжень від міжнародних партнерів.
Фінансування української армії відбувається за рахунок податкових надходжень та частково через військові облігації.
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