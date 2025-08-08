41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

18:01 8 серпня 2025
Полтава&nbsp;— Верес

У п'ятницю, 8 серпня, після виступів українських клубів у єврокубках («Динамо» — «Пафос» — 0:1, «Полісся» — «Пакш» — 3:0 та «Панатінаїкос» — «Шахтар» — 0:0) поєдинками у Кропивницькому та Львові стартує 2-й тур української футбольної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 2-й тур

8 серпня (п'ятниця)

«Полтава» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Веремієнко, 34). Юніорські склади — 3:0.

РЕКЛАМА

У 2-му турі УПЛ також зіграють: 8 серпня (п'ятниця) — «Рух» — «Динамо» (18:00); 9 серпня (субота) — «Кривбас» — «Металіст 1925» (13:00), ЛНЗ — «Епіцентр» (15:30); 10 серпня (неділя) — «Оболонь» — «Олександрія» (13:00), «Полісся» — «Колос» (15:30), «Карпати» — «Шахтар» (18:00); 11 серпня (понеділок) — «Зоря» — «Кудрівка» (18:00).

Становище команд:

1. «Рух» — 3 очки (1 матч);

РЕКЛАМА

2. «Кудрівка» — 3 (1);

3. «Полісся» — 3 (1);

4. «Колос» — 3 (1);

5. «Динамо» — 3 (1);

РЕКЛАМА

6. «Шахтар» — 3 (1);

7. «Полтава» — 3 (2);

8. «Зоря» — 1 (1);

9. ЛНЗ — 1 (1);

10. «Металіст 1925» — 1 (1);

11. «Оболонь» — 1(1);

12. «Кривбас» — 0 (1);

13. «Епіцентр» — 0 (1);

14. «Олександрія» — 0(1);

15. «Верес» — 0 (2);

16. «Карпати» — 0 (1).

Бомбардири: 2 м'ячі — Андрій Сторчоус («Кудрівка»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» програла «друзям росії» з «Партизана» і вилетіла з єврокубків.

Фото СК «Полтава»

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

День обіцяє бути насиченим подіями та емоціями, фото з відкритих джерел

Стрільцям важливо не втрачати зв’язок з реальністю, а Козорогам — поспішати з висновками: гороскоп на п’ятницю: 8 серпня

Антиросійські санкції

Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів