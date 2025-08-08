- 19:21 Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
- 19:01 Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня
- 18:33 Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
- 18:11 Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
- 18:07 Open Air і з глядачами: де, коли та як потрапити на 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music
- 18:01 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 17:46 В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати
- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
- 17:23 Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
- 17:21 Довго не протрималась: Меган Маркл згадала свою роботу офіціанткою
- 16:54 Сплеск натхнення та несподіваний подарунок Всесвіту: кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні 9 та 10 серпня
- 16:32 Падіння за місяць на 28 відсотків: у росії підраховують збитки від зниження цін на нафту
У п'ятницю, 8 серпня, після виступів українських клубів у єврокубках («Динамо» — «Пафос» — 0:1, «Полісся» — «Пакш» — 3:0 та «Панатінаїкос» — «Шахтар» — 0:0) поєдинками у Кропивницькому та Львові стартує 2-й тур української футбольної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 2-й тур
8 серпня (п'ятниця)
«Полтава» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Веремієнко, 34). Юніорські склади — 3:0.
У 2-му турі УПЛ також зіграють: 8 серпня (п'ятниця) — «Рух» — «Динамо» (18:00); 9 серпня (субота) — «Кривбас» — «Металіст 1925» (13:00), ЛНЗ — «Епіцентр» (15:30); 10 серпня (неділя) — «Оболонь» — «Олександрія» (13:00), «Полісся» — «Колос» (15:30), «Карпати» — «Шахтар» (18:00); 11 серпня (понеділок) — «Зоря» — «Кудрівка» (18:00).
Становище команд:
1. «Рух» — 3 очки (1 матч);
2. «Кудрівка» — 3 (1);
3. «Полісся» — 3 (1);
4. «Колос» — 3 (1);
5. «Динамо» — 3 (1);
6. «Шахтар» — 3 (1);
7. «Полтава» — 3 (2);
8. «Зоря» — 1 (1);
9. ЛНЗ — 1 (1);
10. «Металіст 1925» — 1 (1);
11. «Оболонь» — 1(1);
12. «Кривбас» — 0 (1);
13. «Епіцентр» — 0 (1);
14. «Олександрія» — 0(1);
15. «Верес» — 0 (2);
16. «Карпати» — 0 (1).
Бомбардири: 2 м'ячі — Андрій Сторчоус («Кудрівка»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» програла «друзям росії» з «Партизана» і вилетіла з єврокубків.
Фото СК «Полтава»40
