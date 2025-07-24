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«Олександрія» програла «друзям росії» з «Партизана»: відеоогляд матчу кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 24 липня, віцечемпіон України «Олександрія» провела на Муніципальному стадіоні в польському Катовице матч 2-го відбірного раунду Ліги конференцій проти срібного призера чемпіонату Сербії «Партизана», який у минулому сезоні був осоромлений київським «Динамо» (2:6 в гостях, 0:3 вдома).
Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч
«Олександрія» (Україна) — «Партизан» (Сербія) — 0:2
«Олександрія»: Шевченко, Ндіка, Скорко, Кампуш, Беїратш, Шостак (Ващенко, 61), Ковалець (Булеца, 61), Мішньов, Безерра (Козак, 77), Цара (Жота, 61), Амарал (Кулаков, 69).
Голи: Костич (14), Угрешич (56).
Перший за шість років єврокубковий поєдинок олександрійці провели під керівництвом нового тренера — 33-річного Кирила Нестеренка, який змінив на чолі команди Руслана Ротаня. І дебют новому наставнику не надто вдався. У поєдинку з белградцями, які цього сезону вже встигли програти у відборі Ліги Європи кіпрському АЕКу (0:1 на виїзді, 2:1 у додатковий час на своєму полі; по пенальті — 5:6), колектив з Кіровоградської області створював моменти, а сербські «друзі.росії»… забивали. Влучних ударів Костича та Угрешича «Партизану» вистачило з лишком.
На жаль, безвиграшна єврокубкова серія «Олександрії» збільшилася до дев'яти матчів (чотири нічиї, п'ять поразок). Востаннє команда перемагала у серпні 2017-го румунську «Астру» (1:0) у кваліфікації Ліги Європи.
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 31 липня у столиці Сербії Белграді. При цьому УЄФА з міркувань безпеки заборонив уболівальникам бути присутніми на гостьових матчах своїх команд.
Нагадаємо, що якщо «Олександрія» пройде «Партизан», то зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з невдахою пари «Мідтьюлланд» (Данія) — «Хіберніан» (Шотландія). Перша гра — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14-го в гостях. В іншому випадку команда Кирила Нестеренка припинить виступи в єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило в гостях «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Олександрія»32
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