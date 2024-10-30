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Суспільство та люди

Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад три мільйони гривень

16:10 30 жовтня 2024
допомога дітям

Всеукраїнський Благодійний Таврійський Фонд завдяки грантовій підтримці The EBRD Community Initiative протягом семи місяців надав допомогу у 14 населених пунктах десяти територіальних громад Херсонської області, яка потерпає від ворожих обстрілів.

Так, у с. Нова Кам’янка Милівської ТГ встановлено вуличний ігровий майданчик та передано портативну акустичну систему з мікрофонами.

Для Херсонської облдитлікарні придбано реабілітаційне обладнання.

Для Херсонської обласної дитячої лікарні благодійники придбали реабілітаційне обладнання

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У Високопіллі облаштували ігрову зону в Будинку культури та встановили інтерактивний стіл в ЦНАП.

Для с. Орлове Кочубєївської ТГ, Борозенське, Миролюбівка (Білозерська селищна рада Херсонського району), Велика Олександрівка, а також для ВПО з Нової Каховки придбані музичні інструменти та звукове музичне обладнання.

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В с. Музиківка обладнали дитячий розвивальний простір при КЗ «Музиківський ясла-садок «Малятко».

Діти отримали розвивальні ігри

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Для смт Калинівське придбали звукове обладнання для освітнього простору у бомбосховищі.

Для Миролюбівки (Білозерська селищна рада Херсонського району), Трифонівського старостинського округу, Чкалове та Нової Калуги (Великоолександрівська ТГ) придбано спортивний інвентар.

Набори для творчості, розвивальні ігри, канцелярію, оргтехніку отримали Любимівці та Миролюбівці (Нововоронцовська ТГ), Велика Олександрівка, Нова Калуга, Чкалове (Великоолександрівська ТГ). Ще кілька навчальних закладів області забезпечені меблями, комп’ютерами, принтерами.

Подарунки отримали близько трьох тисяч дітей

В Білій Криниці організували програму для дітей та сімейний концерт за участі аніматорів та артистів.

Загалом, допомога надана на суму понад 3,3 млн грн. Користувачами допомоги стало близько 3 тисяч дітей, які проживають в Херсонській області.

Довідка:

Засновником Таврійського Фонду є Микола Баграєв, який створив на Херсонщині такі іміджеві фестивалі як «Таврійські Ігри» та «Чорноморські Ігри».

З моменту деокупації Херсона Таврійський Фонд та його благодійна платформа dity. help провели низку заходів «З любов’ю до Херсонщини» в Херсоні, Києві, Високопіллі, Орловому, Білій Криниці та «Святий Миколай дітям Херсона» (Київ — Херсон).

Під час цих заходів тисячі дітей отримали гуманітарну допомогу та подарунки.

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