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Щомісячна допомога на дітей: хто зможе отримувати 2100 гривень
Нещодавно уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Пропонується збільшити виплати матерям до 50 тисяч гривень за народження дитини +7 тисяч щомісяця одному з батьків до досягнення дитиною року.
А в Пенсійному фонді України нагадують, що багатодітні родини мають право на щомісячну державну допомогу на дітей — 2100 грн. Їх виплачують на третю і кожну наступну дитину до досягнення ними 6 років.
Виплати можуть призначати, зокрема, одному з батьків, які постійно проживають з дитиною; громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні; біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.
Для того, щоб отримувати виплати, необхідно подати заяву та додати пакет документів, який, зокрема, включає посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї та свідоцтва про народження всіх дітей.
В ПФУ попереджають, що допомогу не призначать, якщо сім’я отримує базову соціальну допомогу. Виплати припиняють у випадку нецільового використання батьками грошей, позбавлення батьківських прав чи влаштування дитини на повне державне утримання. Також приводом є втрата родиною статусу багатодітної сім’ї
Варто пам'ятати, що багатодітною сім’я вважається після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років або навчаються до 23 років.
Нагадаємо, що в Україні запустили нову соціальну програму — «Пакет школяра». Це — грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного для дитини, яка йде до першого класу.
Фото — Pixabay94
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