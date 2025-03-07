Скільки потрібно спати вночі, щоб не захворіти: вчені назвали конкретну цифру

Вже давно відомо, що тривалість сну пов'язана з виникненням деяких захворювань, а також, як не дивно, вона має вирішальне значення для боротьби з жиром на животі. Однак поки що цей зв’язок мало вивчений у літніх людей, які зазвичай страждають різними хронічними захворюваннями. Вчені виявили, якщо ми спимо занадто мало, ризик розвитку принаймні двох хронічних захворювань значно зростає, але більше сну також може бути шкідливим, пише poradnikzdrowie.

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Дослідники з Лондона проаналізували вплив тривалості сну на здоров'я 7864 людей у віці 50, 60 і 70 років. Вони досліджували залежність між кількістю сну кожного учасника та наявністю у них двох або більше хронічних захворювань за 25-річний період, таких як діабет 2 типу, хвороба серця чи рак, а також досліджували зв’язок між тривалістю сну та смертністю учасників.

Виявилося, що сон менше п'яти годин підвищує ризик розвитку діабету на 30−40 відсотків. Дослідники також виявили, що сон менше п'яти годин у віці 50 років збільшує ризик хронічних захворювань, а вони збільшують ризик смерті.

Вчені також оцінили, чи впливає на здоров'я тривалий сон не менше дев'яти годин. У здорових людей у віці 50 років вони не виявили чіткого зв'язку між таким сном і численними захворюваннями. Однак у людей, які вже мали хронічне захворювання, надлишок сну збільшував ризик на 35 відсотків.

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Як пояснює провідний автор дослідження, доктор Северін Сабіа з Інституту епідеміології та здоров’я UCL та Університету Париж-Сіте, у розвинених країнах більше половини людей похилого віку зараз страждають принаймні двома хронічними захворюваннями. Це серйозний виклик для систем охорони здоров’я.

Він пояснює, що звички та структура сну змінюються з віком, але рекомендується спати по сім-вісім годин на добу, оскільки значення нижче та вище цього часу пов’язані з виникненням різних хронічних захворювань, і це вже науково доведено. За словами експерта, хороший сон можуть підтримувати такі фактори, як фізична активність протягом дня, сон у тихій, темній, добре провітрюваній спальні, а також уникання великої кількості їжі та використання електронних пристроїв перед сном.

Раніше «ФАКТИ» писали, що неправильне положення під час сну скорочує життя, і публікували поради експертів, яку позу обирати.

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