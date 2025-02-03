Перекус пізно ввечері: ці продукти можна їсти без почуття провини

Ви вже в ліжку, але думка про маленький перекус не дає вам заснути. Ви добре знаєте, як прийом їжі пізно ввечері може вплинути на рівень стресу та спричинити збільшення ваги. Однак ця боротьба здається вам програною з самого початку, ви просто хочете і повинні щось з’їсти, ви надто голодні, щоб заснути. Звучить знайомо? На щастя, навіть коли ви піддаєтеся спокусі, ви все одно можете зробити усвідомлений вибір. Що їсти, коли стає зовсім пізно — розповіли у виданні medonet.

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М'ясо індички ідеально підходить для вечері. Це смачно, але, перш за все, корисно та поживно. Індичка містить багато білка, селену та інших поживних речовин. Вважається, що м’ясо індички містить триптофан, який викликає сонливість.

На пізню вечерю можна побалувати себе жирною рибою. Найкраще підійдуть лосось, тунець і скумбрія. Вони здорові та багаті поживними речовинами. Доведено також, що омега-3 жирні кислоти збільшують кількість серотоніну, що виробляється нервовою системою, тим самим покращуючи самопочуття під час сну.

Швидко, доступно та насичено. Це найкращий слоган, що вихваляє банан як нічний перекус. Банани також багаті сполуками калію та триптофану, що робить їх одним із найкращих продуктів на ніч.

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Хоча вівсяна каша неспроста заслужила звання «королеви сніданків», вона ідеально підходить для «нічного» меню. Крупи є відмінним джерелом клітковини, а овес також містить значну кількість мелатоніну, який покращує сон. Найкраще вибрати гарячий варіант і насолоджуватися улюбленою кашею. Це досить легке блюдо, тому воно не повинно перевантажувати шлунково-кишковий тракт і заважати заснути.

Йогурт — це продукт, який люблять майже всі, а також це чудове джерело кальцію. Ваше тіло потребує кальцію для виробництва мелатоніну з триптофану. Йогурт також містить казеїн, який може зменшити відчуття голоду рано вранці. Несолодкий йогурт — чудова закуска та одна з найкращих страв на ніч.

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Яйця не обов’язково повинні бути основною стравою на сніданок. Так само добре вони працюватимуть і пізно ввечері. Вони є чудовим джерелом білка і не містять багато калорій. Вони прості в приготуванні і поєднуються майже з усім, але найголовніше, вони також містять триптофан, який може покращити якість вашого сну.

Вишневий сік — чудова ідея. Вишні мають протизапальні властивості та містять невелику кількість гормону сну мелатоніну. Вони також містять проціанідин B-2, який, як вважають, підтримує стабільність амінокислоти триптофану, яка є важливою для хорошого сну. Також вони низькокалорійні.

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Попкорн дбає про фігуру і швидко насичує. Але будьте обережні: не їжте його з додаванням масла, солі або карамелі, тому що він перетвориться на калорійну бомбу.

Натуральний мед, незважаючи на вміст цукру, є здоровим вибором. Ним можна підсолодити вечірні закуски або додати в ароматний напій. Також відомо, що споживання меду може збільшити вироблення мелатоніну в організмі.

Або спечіть собі солодку картоплю фрі, вона корисніша, ніж традиційна картопля, і не підвищує рівень цукру в крові так швидко. Солодка картопля містить велику кількість клітковини і вітамінів. Вона також містять велику кількість білка. Замінивши традиційне смаження в жирі запіканням, ви зменшите калорійність картоплі і збережете її властивості.

Нагадаємо, чого не варто робити перед сном.

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