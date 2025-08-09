Милі «дрібнички»: стало відомо, що подарував один з найбагатших чоловіків планети дружині у медовий місяць

На честь весілля у червні мільярдер Джеф Безос подарував коханій кольє та сережки за 5 млн доларів і каблучку з діамантом ва 41 карат. Однак, як виявилось, на цьому подарунки не закінчились, пишуть зарубіжні ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Адже навіть свій дівич-вечір перед весіллям з Джеффом Безосом Лорен Санчес, здавалося, відзначала цілу вічність. Спочатку вона з подругами злітала в космос, а потім відсвяткувала факт майбутнього одруження більш консервативним способом — зібрала найкращих подруг у Парижі і влаштувала вечірку, що розтягнулася на кілька днів.

Саме весілля теж було досить тривалим і зайняло цілий вікенд урочистих сніданків, обідів і вечерь, і те, як вони вміють відпочивати, найбагатші подружжя світу знову показали протягом медового місяця.

РЕКЛАМА

Його Безос та Санчес розпочали на острові Торчелло у Венеції. Там вони трохи прийшли до тями після всіх святкових гулянь, і на вертольоті долетіли до місця, де була припаркована супер'яхта «Кору», після чого вирушили в плавання Середземним морем.

РЕКЛАМА

На острові Сицилія молодята провели у готелі Four Seasons San Domenico Palace, де знімався другий сезон серіалу «Білий лотос», потім трохи побули у Франції і потім поїхали до Іспанії, на Ібіцу. Там пару нещодавно помітили під час прогулянки берегом моря, при цьому на зап'ясті Лорен Санчес сяяв розкішний подарунок від коханого чоловіка. Йдеться про годинник Richard Mille RM07 Intergalactic Dark Night, ціна якого — 290 тисяч доларів. Корпус виконаний з вуглецю, браслет прикрашають вставки червоного золота, а циферблат — 51 маленький діамант.

Це далеко не перший дорогий подарунок, який Лорен Санчес отримала від свого чоловіка на честь весілля. Відразу після офіційної церемонії один з найбагатших чоловіків у світі подарував дружині комплект із діамантових намисті і сережок за 5 млн доларів.

Також у скриньці Лорен з'явилося кільце з рожевим діамантом вагою 45 карат, вартістю 6 млн доларів. Тепер ювелірна колекція Лорен Санчес є точно однією з найрозкішніших у світі, оскільки лише за три дні весільних урочистостей дружина мільярдера змінила прикраси на 30 млн доларів.

РЕКЛАМА

Через нечувані витрати на весілля і медовий місяць Джефф Безос і Лорен Санчес досі піддаються критиці, але їм не звикати, що їх обговорює весь світ. Відносини пари почалися у 2019 році і також зі скандалу.

Справа в тому, що на момент знайомства з Лорен бізнесмен ще був одружений на своїй дружиною Макензі і виховував чотирьох дітей. З Санчес підприємець познайомився завдяки роботі, а ще колишньому чоловікові Лорен. Саме він якось на вечірці і представив ефектну брюнетку засновнику Amazon. Справа була на тусовці представників кіноіндустрії: Патрік Уайтселл, екс-чоловік Лорен Санчес, що володіє своєю агенцією з пошуку талантів, та Джефф Безос спонсорують кіно, і іноді вони працюють разом.

Тоді ще мови про роман не йшло, але і Джефф, і Лорен пізніше зізнавалися, що справили одне на одного вкрай приємне враження. Ще раз вони зустрілися трохи згодом і теж завдяки роботі. Санчес тоді керувала компанією, яка займалася зйомкою з повітря, а Безосу якраз були потрібні партнери в цьому питанні, і ось уже тоді майбутнє подружжя зрозуміло, що хоче бути разом. Як тільки стало відомо про стосунки пари, пролунав серйозний скандал.

Для того, щоб Лорен та Джефф змогли бути щасливими разом, розпалося дві родини, тому закоханим довелося вислухати чимало критики на свою адресу. Санчес називали розлучницею, Безоса звинувачували в тому, що він проміняв дружину на «Барбі, залежну від пластики». Але ось минуло 6 років і про ті розмови вже майже не пам'ятають, а самих Джеффа та Лорен називають не лише найбагатшою, а й найщасливішою парою у світі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Джеф Безос запросив у гості відомого актора Лео Ді Капріо з нареченою.

156

Читайте нас у Facebook