Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі росіяни атакували безпілотниками Синельниківщину.

«У райцентрі сталося декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки. Дісталося також Васильківській та Межівській громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих. Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Повсюди — без постраждалих», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше під Херсоном російський дрон вдарив по автобусу з цивільними.

