- 12:59 Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
- 12:37 Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб
- 12:26 Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду
- 12:10 Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога
- 12:01 Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя
- 11:28 «Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі
- 11:25 Зустріч Трампа і путіна на Алясці веде до повільної поразки України, — ЗМІ
- 10:38 «Швидкого рішення не буде»: Юрій Бутусов про те, як Україна може посилити свої позиції на переговорах
- 09:59 «Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна
- 09:54 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 09:14 Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку
- 08:49 Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі росіяни атакували безпілотниками Синельниківщину.
«У райцентрі сталося декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки. Дісталося також Васильківській та Межівській громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих. Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Повсюди — без постраждалих», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», раніше під Херсоном російський дрон вдарив по автобусу з цивільними.176
