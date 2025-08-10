41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Гороскоп

У середині серпня Всесвіт допоможе цим знакам зодіаку реалізувати найсміливіші плани

17:45 10 серпня 2025
Щасливі люди, фото https://ru.freepik.com/

На думку астрологів, серпень для деяких знаків зодіаку стане справжнім випробовуванням на витримку. Іншим людям вплив небесних тіл допоможе здобути впевненість.

Але є п'ять представників зодіакальної сім'ї, які відчують справжню удачу у всіх важливих сферах життя, вважають астрологи.

Лев
Завдяки сприятливому впливу Юпітера у житті Левів відбудуться приємні події. У них з'явиться багато нових знайомств та перспективних зв'язків. Леви зможуть легко знаходити підтримку у найнесподіваніших місцях та привертати до себе увагу впливових людей. Зірки рекомендують дослухатися інтуїції і не боятися ризикувати в розумних межах. Головне — не зациклюватися на минулому та рухатися вперед з упевненістю.

Стрілець
Вплив планет дозволить Стрільцям реалізувати давні проєкти та відкрити для себе нові обрії. Вони можуть легко зав'язувати корисні знайомства, які можуть стати запорукою успіху у майбутньому. Фінансова ситуація стабілізується, будуть додаткові джерела прибутку. Важливо не боятися відкривати нові можливості.

Терези
У Терезів настає відмінний час для вирішення старих проблем та відновлення балансу у житті. Можливий значний прорив у кар'єрі, але варто виявити дипломатичність та гнучкість. Фінансова стабільність зміцниться завдяки мудрим рішенням та продуманим інвестиціям.

Телець
Тельцям варто зосередитися на зміцненні особистих стосунків і вирішенні проблем, що накопичилися. Варто очікувати на стабільність і позитивні зміни у фінансовій сфері — можливі вигідні пропозиції та несподівані джерела доходу. Важливо не упускати шанс для саморозвитку та розширення кругозору. Увага до дрібниць та усвідомлений підхід принесуть свої плоди.

Рак
Ракам зірки сприяють зміцненню емоційної стабільності та гармонії у сім'ї. Раки зможуть знайти нових союзників та друзів, які допоможуть реалізувати задумане. Особливу увагу варто приділити інтуїції. Цей період чудово підходить для творчості, навчання та духовного зростання.

Східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».

