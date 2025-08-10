Після емоційно насичених вихідних початок нового тижня чудово підходить для аналізу пройденого шляху, а також зміцнення стосунків.

У понеділок, 11 серпня, можуть виявитися несподівані підказки, знаки чи зустрічі, які змінять плани на краще. Але карти звертають увагу на необхідність акуратності у словах та вчинках.

Овен — Колесо удачі

Для Овнів понеділок день змін. Можливо, вам надійде новина, яка змінить плани, або з'явиться можливість, якою варто скористатися. У всьому важлива гнучкість мислення. Не намагайтеся чинити опір потоку, довіртеся ходу подій — вони приведуть вас туди, куди потрібно.

Телець — Туз пентаклів

Тельці матимуть можливість покращити своє матеріальне становище. Це може бути пропозиція про нову роботу, інвестицію чи подарунок долі, який принесе стабільність. Важливо не витрачати отримані ресурси бездумно, а спрямовувати їх у розвиток, щоб день пройшов недаремно та залишив міцний фундамент для майбутнього.

Близнюки — Сила

Близнюкам доведеться виявити вміння м'яко, але впевнено впливати на ситуацію. Ви зможете вирішити конфлікт чи суперечку, не вдаючись до агресії. Контроль над емоціями принесе набагато більше користі, аніж різкі дії. Можливо, доведеться підтримати когось, хто опинився у складному становищі.

Рак — Верховна жриця

Раки зможуть глибше зрозуміти приховані мотиви оточення, розпізнати обман чи відчути, де на них чекає успіх. Але не варто розкривати всі свої думки та плани. Можливо, ви отримаєте знак або підказку через випадкову подію, яка здасться символічною.

Лев — Сонце

На Левів очікує яскравий та радісний день, сповнений енергії та оптимізму. Вдалими будуть зустрічі, презентації, спілкування з людьми, які поділяють ваші цінності. Це вдалий день для того, щоб займатися творчістю або вирушити у коротку подорож.

Діва Шістка пентаклів

Діви можуть отримати допомогу, яку навіть не просили. Це хороший день для благодійності або укладання справедливих угод. Можливі пропозиції, які принесуть користь обом сторонам. Якщо ви позичите гроші чи дасте пораду, робіть це без очікувань, тоді добро повернеться до вас у посиленому вигляді.

Терези — Дев'ятка кубків

На Терезів чекає день радості та емоційного підйому. Ви зможете по-справжньому насолодитись результатами своїх зусиль. Ваші бажання починають збуватися. Корисно дозволити собі трохи відпочинку та побалувати себе приємними дрібницями.

Скорпіон — Місяць

Для Скорпіонів день несе недомовленість, приховані мотиви чи ситуації, де складно зрозуміти істину. Сьогодні важливо бути особливо уважними до своїх відчуттів та не піддаватися паніці. Варто прислухатися до інтуїції. Можливо, доведеться зіткнутися з ілюзіями чи сумнівами, але ви зможете знайти правильний шлях.

Стрілець — Лицар жезлів

У Стрільців буде активний, динамічний та насичений день. Можлива поїздка, раптова пропозиція чи шанс проявити себе у несподіваній ситуації. Важливо пам'ятати, що надмірний поспіх може призвести до помилок, тому намагайтеся зберігати баланс між імпульсивністю і продуманістю.

Козоріг — Імператор

Це хороший момент для наведення порядку у справах, зміцнення авторитету та досягнення цілей. Можливо вам доведеться взяти на себе лідерство або стати джерелом опори для близьких.

Водолій — Зірка

Водолії зможуть побачити перспективи, які раніше здавалися туманними, і відчути приплив оптимізму. Вдало пройдуть творчі проєкти, спілкування з однодумцями. Навіть невеликі зусилля цього дня матимуть довгостроковий позитивний ефект.

Риби — Трійка кубків

Риби матимуть радісний і теплий день, наповнений зустрічами, святами або спілкуванням з близькими. Це слушний час для спільних справ, заходів та творчих проєктів. Успіх варто розділити з іншими, щоб радість від досягнутого стала вдвічі сильнішою.

