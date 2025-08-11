- 09:56 Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати
Де і коли дивитися онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхем»: букмекери визначили фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
У середу, 13 серпня, на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіне відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, в якому 12-кілограмовий трофей оскаржать переможець Ліги чемпіонів французький «ПСЖ» та тріумфатор Ліги Європи англійський «Тоттенхем» (арбітр — Жоау Піньєйру з Португалії).
Дивно, але парижани та лондонці, на чолі яких австралійця Анге Постекоглу влітку змінив данець Томас Франк, ніколи раніше не грали один з одним у єврокубках. Єдина зустріч суперників відбулася у 2017 році в рамках Міжнародного кубка чемпіонів у США, і тоді «Тоттенхем» у більшості обіграв «ПСЖ» — 4:2.
У майбутній зустрічі букмекери бачать серйозним фаворитом найсильнішу команду Франції, яка програла у фіналі клубного чемпіонату світу «Челсі». Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «ПСЖ» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,44, на мирний результат — 4,80 (у разі нічиєї — відразу піде серія пенальті), на виграш лондонців — 6,50.
У прямій трансляції на території України поєдинок «ПСЖ» — «Тоттенхем» покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.
Суперкубок УЄФА
13 серпня (середа)
«ПСЖ» — «Тоттенхем» 22:00 MEGOGO
Нагадаємо, що володар Суперкубка УЄФА отримає 5 млн євро призових, а невдаха поєдинку — 4 млн.
Фото uefa.com23
