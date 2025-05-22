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Колишній клуб Реброва переміг «Манчестер Юнайтед» та через 41 рік завоював єврокубок: відеоогляд фіналу Ліги Європи
У середу, 21 травня, на стадіоні «Сан-Мамес» в іспанському Більбао, англійські «Тоттенхем» та «Манчестер Юнайтед» визначили володаря головного трофею Ліги Європи, яку минулого сезону виграла італійська «Аталанта». Втретє в історії турніру на вершину піднявся колишній клуб Сергія Реброва «Тоттенхем».
Ліга Європи. Фінал
«Тоттенхем» (Англія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 1:0 (Джонсон, 42).
Такі реалії, що другий за значимістю єврокубковий трофей сперечалися 16-та та 17-та команди англійської прем'єр-ліги. І у тріумфатора був один шлях: з грязі (провальний сезон) — в князі (путівка до Ліги чемпіонів).
Долю першого тайму, багатого на боротьбу, але не на гольові моменти, вирішив найкращий бомбардир «Тоттенхема» валлієць Джонсон, який на 42-й хвилині за допомогою захисника «МЮ» Шоу зумів переправити м'яч у сітку воріт суперника — 1:0.
Щоб урятувати фінал, «МЮ» мав у розпорядженні ще цілий тайм. Але, до розчарування вболівальників і легендарного сера Алекса Фергюсона, котрий у свої 83 прилетів до Країни басків повболівати за улюблену команду, підопічні португальця Аморіма забити не зуміли, програвши четвертий поспіль матч «Тоттенхему» і другий поспіль фінал Ліги Європи (у 2021-му році манкуніанці програли по пенальті «Вільярреалу»).
А ось клуб єврейської громади Лондона «Тоттенхем», очолюваний австралійцем з грецьким корінням Анге Постекоглу, вчетверте в історії завоював єврокубок. У далекому 1963-му «шпори» розгромили у вирішальному поєдинку Кубка кубків «Атлетико» (5:1), 1972-го у двоматчевому фіналі тоді ще Кубка УЄФА здолали земляків з «Вулверхемптона» (2:1 та 1:1), а у 1984-му перемогли в серії пенальті бельгійський «Андерлехт» — 4:3 (обидві зустрічі завершилися внічию — 1:1).
Нагадаємо, що у вирішальному матчі Ліги конференцій 28 травня у Вроцлаві зіграють «Челсі» та «Бетіс», а головний трофей Ліги чемпіонів 31 травня у Мюнхені оскаржать «ПСЖ» та «Інтер».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «ПСЖ» із незабитим пенальті вибив команду Зінченка і вдруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.
Фото ANP28
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