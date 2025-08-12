Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця (фото, відео)

- 14:54 Українці отримали унікальний спосіб уникнути проблем із повістками через смартфон
Захисник англійського «Борнмута» та збірної України 22-річний Ілля Забарний, який забив свій єдиний м'яч в АПЛ у неймовірному матчі, підписав контракт на 5 років із чинним чемпіоном Франції та переможцем Ліги чемпіонів «ПСЖ», повідомляє пресслужба парижан.
«Я дуже радий приєднатися до „Парі Сен-Жермен“, найкращого клубу світу, з найкращим проектом. Я тут, щоб віддати все, що в мене є, на полі, і з нетерпінням чекаю свого дебюту та зустрічі з уболівальниками», — заявив Ілля Забарний, який виступатиме в паризькому клубі під 6-м номером.
За неофіційною інформацією, «Парі Сен-Жермен» заплатив англійцям за перехід українця, який прилетів до Парижа з дружиною Ангеліною, 66 мільйонів євро (63 млн — гарантована виплата, а ще 3 млн — бонуси). При цьому 20 відсотків від різниці між сумами трансферів футболіста з «Борнмута» до «Парі Сен-Жермен» та з «Динамо» до «Борнмута» (8,66 мільйона!) дістануться колишньому клубу Іллі Забарного — київському «Динамо».
Як повідомляє L'Equipe, захисник отримуватиме у столиці Франції 4,5 млн євро на рік «чистими». При цьому оклад Забарного може зрости до 8 млн євро за сезон з урахуванням бонусів. У «Борнмуті» Ілля отримував 3 млн євро.
До речі, трансфер Забарного — другий за вартістю в історії українського футболу. Найдорожче «Шахтар» у 2023 році продав Михайла Мудрика в «Челсі» — 70 мільйонів євро (плюс 30 млн у вигляді бонусів).
Нагадаємо, що вихованець «Динамо» Ілля Забарний виступав за першу команду киян з вересня 2020 року до грудня 2023-го (84 матчі, 1 гол). На початку 2023-го захисник перебрався до англійського «Борнмута» за 22,7 млн євро. Минулого сезону Ілля провів 39 матчів на клубному рівні, віддавши 1 асист. У складі збірної України Забарний зіграв 48 матчів та забив три м'ячі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Іллі Забарного назвала фільм, який довів їх із чоловіком до сліз.
Фото uaf.ua, ФК «ПСЖ «
