У кожну банку додайте «медовухи»: рецепт незвичайних квашених огірків

Огірки на зиму можна приготувати за різними способами. Кожна господиня має свій улюблений перевірений рецепт.

Авторка YouTube-каналу LOZOVSKI, яка мешкає на півдні України, поділилася своїм рецептом квашених огірків.

За її словами, він класичний, перевірений десятиліттями. Огірки виходять хрумкими й мають бочковий смак та аромат.

Інгредієнти:

3л крутого окропу

3 кг огірків

2 головки часнику

2 корня хрону

3−4 листки хрону

пучок зонтиків кропу

жменька листків дуба, вишні, або смородини

сіль кам'яна — столова ложка з гіркою на літрову банку

столова ложка горілки на літрову банку

Приготування:

Огірки помити, відрізати хвостики й носики й замочити на 2 години.

Підготувати зелень та спеції.

На дно кожної банки скласти зелень та спеції. Потім вкласти огірки.

В кожну банку всипати столову ложку солі й столову ложку горілки (господиня замість горілки наливає медовуху).

Потім окропом залити огірки. Закрити капроновими кришками.

Поставити банки в холодне місце, щоб пройшов процес ферментації.

Потім розсіл прокип'ятити й закрити банки остаточно.

