У кожну банку додайте «медовухи»: рецепт незвичайних квашених огірків

10:26 11 серпня 2025
Огірки за перевіреним рецептом господині з півдня України, фото скриншот відео

Огірки на зиму можна приготувати за різними способами. Кожна господиня має свій улюблений перевірений рецепт.

Авторка YouTube-каналу LOZOVSKI, яка мешкає на півдні України, поділилася своїм рецептом квашених огірків.

За її словами, він класичний, перевірений десятиліттями. Огірки виходять хрумкими й мають бочковий смак та аромат.

Інгредієнти:
3л крутого окропу
3 кг огірків
2 головки часнику
2 корня хрону
3−4 листки хрону
пучок зонтиків кропу
жменька листків дуба, вишні, або смородини
сіль кам'яна — столова ложка з гіркою на літрову банку
столова ложка горілки на літрову банку

Приготування:
Огірки помити, відрізати хвостики й носики й замочити на 2 години.

Підготувати зелень та спеції.

На дно кожної банки скласти зелень та спеції. Потім вкласти огірки.

В кожну банку всипати столову ложку солі й столову ложку горілки (господиня замість горілки наливає медовуху).

Потім окропом залити огірки. Закрити капроновими кришками.

Поставити банки в холодне місце, щоб пройшов процес ферментації.

Потім розсіл прокип'ятити й закрити банки остаточно.

Нагадаємо, українська кулінарка Ліза Глинська запропонувала законсервувати на зиму огірки за рецептом своєї хрещеної із Запоріжжя.

