- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
- 14:22 Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою, — ЗМІ
- 13:52 Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
- 13:25 Все через тарифи Трампа: індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти
- 12:54 Максим Галкін вперше прокоментував ДТП, яка трапилася з ним: «Прийшов до тями — гіпс»
- 12:38 Дрони СБУ атакували логістичний хаб в Татарстані
- 12:29 «На оглядовому колесі запропонував мені прожити з ним усе життя»: історія 29-річного Героя України з Буковини, який боронив країну 10 років
- 12:09 Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул
- 11:57 На вас чекає фінансовий підйом: які знаки Зодіаку розбагатіють у серпні
- 11:32 Середня зарплата у 30 тисяч гривень уже у 2026 році: Кабмін заявив про майбутнє зростання доходів українців
- 11:11 Зеленський відповів Трампу: «Дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо»
- 11:04 Розчиніть 5 ложок суміші у воді — і ванна стане чистішою за нову
Ліза Глінська порадила рецепт консервованих огірків на зиму: «Найкраще, що я будь-коли куштувала»
Українська кулінарка, переможниця одного з сезонів, а також екс-суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше ділилася рецептом оригінальних маринованих помідорів, у розпал сезону консервації запропонувала фоловерам законсервувати на зиму огірки за рецептом своєї хрещеної із Запоріжжя.
На своєму YouTube-каналі вона назвала ці огірочки найкращими з того, що вона будь-коли куштувала — такі вони ароматні та хрумкі.
Інгредієнти (на банку 3 літри):
- 1,8−2 кг огірків (середнього розміру);
- Шматочок кореня хріну;
- Кріп;
- 1−2 лаврових листа;
- 5−6 горошків чорного перцю;
- 1 головка часнику;
- 3 десертні ложки солі без гірки;
- 6 десертних ложок цукру без гірки;
- Оцет (9%);
- Окріп.
Читайте також: Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно
Приготування:
- Огірки залити холодною водою на 2−3 години.
- Замочити в холодній воді часник — тоді він кращек чиститься.
- Банки помити із содою та миючим засобом, добре просушити. Кришки прокип'ятити у воді.
- В банки покласти кріп, хрон, лавровий лист, чорний перець та часник. За бажанням — гіркий перчик. Додати в кожну банку сіль та цукор.
- Окремо поставити кипʼятити оцет та воду.
- Закласти в каструлю з оцетом огірки та зачекати, поки вони змінять колір. Заповнити банки огірками до верху, залити окропом та закатати.
- Банки перевернути, накрити пледом та залишити до повного остигання.
Раніше Лілія Цвіт ділилася рецептом маринованих огірків «Як у «МакДональдз».
Фото — скріншот136
Читайте нас у Facebook
Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня