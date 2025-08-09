Ліза Глінська порадила рецепт консервованих огірків на зиму: «Найкраще, що я будь-коли куштувала»

Українська кулінарка, переможниця одного з сезонів, а також екс-суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше ділилася рецептом оригінальних маринованих помідорів, у розпал сезону консервації запропонувала фоловерам законсервувати на зиму огірки за рецептом своєї хрещеної із Запоріжжя.

На своєму YouTube-каналі вона назвала ці огірочки найкращими з того, що вона будь-коли куштувала — такі вони ароматні та хрумкі.

Інгредієнти (на банку 3 літри): 1,8−2 кг огірків (середнього розміру);

Шматочок кореня хріну;

Кріп;

1−2 лаврових листа;

5−6 горошків чорного перцю;

1 головка часнику;

3 десертні ложки солі без гірки;

6 десертних ложок цукру без гірки;

Оцет (9%);

Окріп.

Приготування: РЕКЛАМА Огірки залити холодною водою на 2−3 години.

Замочити в холодній воді часник — тоді він кращек чиститься.

Банки помити із содою та миючим засобом, добре просушити. Кришки прокип'ятити у воді.

В банки покласти кріп, хрон, лавровий лист, чорний перець та часник. За бажанням — гіркий перчик. Додати в кожну банку сіль та цукор.

Окремо поставити кипʼятити оцет та воду.

Закласти в каструлю з оцетом огірки та зачекати, поки вони змінять колір. Заповнити банки огірками до верху, залити окропом та закатати.

Банки перевернути, накрити пледом та залишити до повного остигання.

