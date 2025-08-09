41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Ліза Глінська порадила рецепт консервованих огірків на зиму: «Найкраще, що я будь-коли куштувала»

10:06 9 серпня 2025
Консервовані огірки від Лізи Глинської. Фото&nbsp;— скріншот

Українська кулінарка, переможниця одного з сезонів, а також екс-суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше ділилася рецептом оригінальних маринованих помідорів, у розпал сезону консервації запропонувала фоловерам законсервувати на зиму огірки за рецептом своєї хрещеної із Запоріжжя.

На своєму YouTube-каналі вона назвала ці огірочки найкращими з того, що вона будь-коли куштувала — такі вони ароматні та хрумкі.

Інгредієнти (на банку 3 літри):

  • 1,8−2 кг огірків (середнього розміру);
  • Шматочок кореня хріну;
  • Кріп;
  • 1−2 лаврових листа;
  • 5−6 горошків чорного перцю;
  • 1 головка часнику;
  • 3 десертні ложки солі без гірки;
  • 6 десертних ложок цукру без гірки;
  • Оцет (9%);
  • Окріп.

Приготування:

Приготування:

  • Огірки залити холодною водою на 2−3 години.
  • Замочити в холодній воді часник — тоді він кращек чиститься.
  • Банки помити із содою та миючим засобом, добре просушити. Кришки прокип'ятити у воді.
  • В банки покласти кріп, хрон, лавровий лист, чорний перець та часник. За бажанням — гіркий перчик. Додати в кожну банку сіль та цукор.
  • Окремо поставити кипʼятити оцет та воду.
  • Закласти в каструлю з оцетом огірки та зачекати, поки вони змінять колір. Заповнити банки огірками до верху, залити окропом та закатати.
  • Банки перевернути, накрити пледом та залишити до повного остигання.

Раніше Лілія Цвіт ділилася рецептом маринованих огірків «Як у «МакДональдз».

Фото — скріншот

    Введіть вашу скаргу

