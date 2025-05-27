Хочу думати, що я у найкращій формі: король Чарльз відверто про самопочуття

З моменту оголошення про діагноз раку у Чарльза ІІІ увага ЗМІ та громадськості до нього залишалася дуже високою. Монарх поставився до лікування відповідально, хоча були моменти занепокоєння щодо його стану. Протягом останніх кількох тижнів його стан показав ознаки покращення, що викликало певне полегшення серед його близьких та послідовників. Незважаючи на труднощі, спричинені хворобою, Чарльз підтримує активний графік, бере участь в офіційних заходах та демонструє тверду відданість своїм королівським обов'язкам. Його оптимістичний настрій відображається в жестах та словах, тож зрозуміло, що монарх продовжує боротися з надією та рішучістю, пише Еl Сierre digital.

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Серед тижня, ознаменованого заявами, що сколихнули королівську родину, король Чарльз продемонстрував позитивне ставлення до своєї хвороби. Незважаючи на суперечки, спричинені нещодавніми словами принца Гаррі на BBC, монарх воліє зосередитися на своєму одужанні, зберегти нормальне життя та свій графік.

Під час нещодавнього візиту до Бредфорда Чарльз зустрівся із місцевою флористкою, яка поділилася подробицями. Королю вручили букет квітів і, коли його запитали про здоров'я, сказав таке: «Я хотів би думати, що я у найкращій формі». Тобто монарх впевнений у шляху, яким він йде до одужання.

Флористка Сафіна Хан згадала, що розмова була дружньою та невимушеною. «Він запитав мене, як мої справи, а я запитала його, як у нього», — розповіла Сафіна. Вона додала, що наприкінці розмови вони обмінялися жартами, що зробило зустріч ще більш невимушеною. Такі моменти відображають готовність короля підтримувати зв'язок з людьми та спокій, незважаючи на обставини.

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Король Чарльз, здається, рішуче налаштований не дозволити хворобі позначитися на його публічному житті, і він продовжує подавати приклад своєю силою духа. Монарх просувається у лікуванні раку, і поки що, здається, все гаразд.

У нещодавньому інтерв'ю принц Гаррі висловив сумніви щодо здоров'я свого батька: «Я не знаю, скільки йому ще залишилося». Це викликало занепокоєння та суперечки. Однак реакція короля була більш стриманою та позитивною. Він воліє, щоб його стан оцінювали зі спокоєм та оптимізмом. Продовжуючи активно виконувати свої офіційні обов'язки, король Чарльз показує, що хоче зосередитися на своєму одужанні та служінні короні. Такий примирливий та сповнений надії підхід може стати полегшенням для тих, хто уважно стежить за здоров'ям короля.

Раніше повідомлялося, що після візиту Зеленського над королівською резиденцією запровадили безпольотну зону.

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