Лише сходинка до слави та багатства: принц Вільям про Меган Маркл та Гаррі

Після того, як двоюрідна сестра та найближча довірена особа королеви Єлизавети II, леді Елізабет Енсон, заявила, що покійна була стурбована намірами герцогині Сассекської, королівський журналіст та коментатор Філ Дамп'єр заявив, що принц Уельський теж скептично ставився до вступу Маркл до королівської родини.

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«Я думаю, що, на жаль, це підтверджує те, що я говорив чи думав протягом останніх кількох років, що, на жаль, Меган ніколи насправді не мала наміру залишатися в королівській родині, — сказав Дамп'єр - Вона розглядала шлюб з Гаррі як трамплін до нової слави та багатства. І я думаю, що саме це спочатку хвилювало принца Вільяма».

Дамп'єр стверджував, що брати і сестри посварилися через відношення Вільяма до Маркл.

«І тепер ми там, де ми є. Але те, що це підтвердила людина, настільки близька до королеви, — це справжня неймовірність», — сказав він.

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Однак певне джерело відреагувало на заяви експерта, заявивши Page Six: «Думки містера Дамп'єра — це саме думки. Вони абсолютно безпідставні та не ґрунтуються на фактах. Ані містер Дамп'єр, ані будь-хто в газеті Sun, ніяк не міг знати, які були чи є наміри герцогині щодо чогось».

40-річний Гаррі має напружені стосунки з 43-річним Вільямом та їхнім батьком, королем Чарльзом, з тих пір, як герцог Сассекський покинув королівську родину у 2020 році та переїхав до Америки.

Потім, у січні 2023 року, засновник Invictus Games опублікував свої сенсаційні мемуари «Spare», в яких він стверджував, що Вільям фізично напав на нього через Маркл.

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У травні 2025 року Гаррі заявив, що готовий примиритися зі своєю родиною. Гаррі зізнався, що він не знає, скільки ще залишилося його батькові, 76-річному Чарльзу, який бореться з раком.

«Він не розмовляє зі мною, — стверджував принц, — через ці питання безпеки. Але було б добре помиритися».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку експертки, після першого королівського туру Меган Маркл зрозуміла, що одружилася не з тим.

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