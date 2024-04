Загруз у позовах: принц Гаррі програв суд у справі про його поліцейський захист у Великій Британії

Герцог Сассекський програв свою першу спробу оскаржити рішення Високого суду, який відхилив його скаргу на рішення про зміну рівня його особистої безпеки під час візитів до Великої Британії, повідомив прессекретар суду.

39-річний принц Гаррі, який зараз проживає в Монтесіто, штат Каліфорнія, подав до суду на Міністерство внутрішніх справ через рішення Виконавчого комітету із захисту членів королівської родини та громадських діячів (Ravec) від лютого 2020 року про те, що він повинен отримувати інший рівень захисту, який фінансується платниками податків, коли перебуває в країні, пише Hello!

У лютневому рішенні суддя Високого суду сер Пітер Лейн відхилив справу герцога і дійшов висновку, що підхід Ravec не був ні ірраціональним, ні процедурно несправедливим.

Юридичний представник Гаррі заявив після лютневого рішення, що він подасть апеляцію, додавши: «Герцог не просить, щоб Ravec розглядав його справу як нераціональну. Він не просить про привілейоване ставлення, а про справедливе і законне застосування власних правил Ravec».

На слуханні в грудні адвокати Гаррі зачитали уривок з емоційної письмової заяви свідка, в якій герцог пояснив, чому він і його дружина Меган Маркл відчули, що повинні переїхати до США після того, як у 2020 році відійшли від виконання обов'язків старших членів королівської родини.

Гаррі сказав: «З великим сумом для нас обох ми з дружиною були змушені відійти від цієї ролі та покинути країну в 2020 році. Великобританія — мій дім. Великобританія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони відчували себе як вдома, так само, як і там, де вони живуть зараз — в США. Цього не станеться, якщо ми не зможемо забезпечити їхню безпеку, коли вони перебуватимуть на британській землі. Я не можу наражати свою дружину на таку небезпеку, і, враховуючи мій життєвий досвід, я не хочу без необхідності наражати на небезпеку і себе».

Герцог може ще звернутися безпосередньо до Апеляційного суду з проханням дати зелене світло для оскарження рішення сера Пітера.

Наразі герцог Сассекський бере участь у п'яти справах у Високому суді. Це позов про незаконний збір інформації проти Mirror Group Newspapers (MGN), звинувачення у незаконному зборі інформації проти Associated Newspapers Ltd (ANL), звинувачення у незаконному зборі інформації в News Group Newspapers (NGN), позов про наклеп у зв'язку зі статтею Mail on Sunday про судовий процес з Міністерством внутрішніх справ, позов проти Міністерства внутрішніх справ щодо заходів безпеки Великої Британії.

Адвокати герцога оскаржують рішення Виконавчого комітету із захисту членів королівської родини та громадських діячів від лютого 2020 року про зміну рівня його безпеки, що фінансується державою, стверджуючи, що воно було «незаконним і несправедливим».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі й Меган Маркл дуже хочуть повернутися до Великої Британії і збираються написати нову книгу, що розморозить стосунки з братом.

