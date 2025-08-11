Соковита курка, ніжні кабачки та макарони у вершковому соусі: рецепт найсмачнішого обіду

Ароматний чебрець, лимонна нотка та твердий сир роблять цю страву особливою, хоча готується вона зовсім просто. Такий рецепт точно стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати щось смачне для всієї родини, ділиться фудблогерка Світлана Слободянюк.

Складники:

макарони — 375 г

куряче філе — 300 г

кабачок — 350 г

цедра лимона — 1 ч. л.

сік лимона — 1 ч. л.

сир твердий — 70 г

часник — 10 г

вершки 33% - 250 мл

олія — 60 мл

чебрець сушений — 0,5 ч. л.

сіль, перець чорний мелений — до смаку

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Підсоліть і поперчіть. Додайте 15 мл олії. Курку перемішайте зі спеціями та олією і поки відставте.

В киплячу підсолену воду всипте макарони. Добре перемішайте. Доведіть до кипіння. Варіть на дві хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Мені знадобилося 8 хвилин. Відкиньте макарони на сито, щоб стік весь відвар. Приблизно 300 мл відвару залиште для подальшого приготування. До макаронів влийте 15 мл олії і добре перемішайте.

Кабачки наріжте півкільцями. Налийте на сковороду 15 мл олії та добре розігрійте. Покладіть кабачки. Смажте 3−5 хвилин на великому вогні, помішуючи, до золотистої скоринки. Смажені кабачки перемістіть у глибоку миску.

У сковороду додайте 15 мл олії та розігрійте. Викладіть мариновану курку. Смажте на великому вогні, помішуючи, 4−5 хвилин. Смажену курку перемістіть в окрему миску.

Подрібнений часник додайте у розігріту сковороду. Обсмажте 30−40 секунд на маленькому вогні. За потреби у сковороду влийте ложку води. Додайте туди цедру лимона та сушений чебрець (свіжий). Прогрійте на маленькому вогні 30−40 секунд, помішуючи. Влийте жирні вершки. Помішуючи, прогрійте на помірному вогні до закипання.

Сир натріть на середній тертці. Додайте до гарячих вершків. Прогрійте близько хвилини на маленькому вогні до розплавлення сиру.

У соус опустіть смажену курку. Помішуючи, готуйте приблизно хвилину на невеликому вогні. Додайте варені макарони. Помішуючи, прогрійте кілька хвилин на маленькому вогні. Влийте лимонний сік, орієнтуючись на власний смак. Перемішайте. Влийте відвар від макаронів. Кількість відвару регулюйте на свій смак. При необхідності підсоліть і поперчіть. Готуйте 1−2 хвилини на маленькому вогні, помішуючи. Додайте смажені кабачки. Перемішайте. Готуйте 1−2 хвилини, помішуючи, на невеликому вогні.

