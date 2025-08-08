Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла як приготувати котлети з капустою — капустяники. ж

На своїй сторінці у соцмережі, де Мирослава розміщує рецепти «із закарпатським характером», вона зізналася, що після капустяників їй вже не хоче їсти звичайні котлети.

Інгредієнти: Капуста — 1 невелика;

Яловичий фарш — 300 г;

Яйце — 1 шт.;

Борошно — 1 ст. л.

Сіль, перець, сушений часник — за смаком. Приготування: Капусту натерти на тертці та добряче пожмакати із сіллю. Залишити «відпочити» на 5 хвилин, а потім віджати зайву рідину.

До капусти додати фарш, яйце, спеції та борошно, добре вимішати.

Сформувати котлетки та смажити з обох боків до готовності.

Подавати зі сметаною.

Фото — скріншот

