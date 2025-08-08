41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
Книга рецептів

Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову

18:11 8 серпня 2025
Капустяники від Мирослави Пекарюк. Фото&nbsp;— скріншот

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла як приготувати котлети з капустою — капустяники. ж

На своїй сторінці у соцмережі, де Мирослава розміщує рецепти «із закарпатським характером», вона зізналася, що після капустяників їй вже не хоче їсти звичайні котлети.

Інгредієнти:

  • Капуста — 1 невелика;
  • Яловичий фарш — 300 г;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Сіль, перець, сушений часник — за смаком.

Приготування:

  • Капусту натерти на тертці та добряче пожмакати із сіллю. Залишити «відпочити» на 5 хвилин, а потім віджати зайву рідину.
  • До капусти додати фарш, яйце, спеції та борошно, добре вимішати.
  • Сформувати котлетки та смажити з обох боків до готовності.
  • Подавати зі сметаною.

Раніше Мирослава Пекарюк поділилася рецептом страви «Фальшивий заєць» з двома видами м'яса.

Фото — скріншот

73

