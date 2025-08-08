- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
- 19:55 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:43 Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям: готовий новий законопроєкт
- 19:41 росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: що відомо
- 19:21 Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
- 19:01 Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня
- 18:33 Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
- 18:11 Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
- 18:07 Open Air і з глядачами: де, коли та як потрапити на 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music
- 17:46 В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати
- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
- 17:23 Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла як приготувати котлети з капустою — капустяники. ж
На своїй сторінці у соцмережі, де Мирослава розміщує рецепти «із закарпатським характером», вона зізналася, що після капустяників їй вже не хоче їсти звичайні котлети.
Інгредієнти:
- Капуста — 1 невелика;
- Яловичий фарш — 300 г;
- Яйце — 1 шт.;
- Борошно — 1 ст. л.
- Сіль, перець, сушений часник — за смаком.
Приготування:
- Капусту натерти на тертці та добряче пожмакати із сіллю. Залишити «відпочити» на 5 хвилин, а потім віджати зайву рідину.
- До капусти додати фарш, яйце, спеції та борошно, добре вимішати.
- Сформувати котлетки та смажити з обох боків до готовності.
- Подавати зі сметаною.
Раніше Мирослава Пекарюк поділилася рецептом страви «Фальшивий заєць» з двома видами м'яса.
Фото — скріншот73
Читайте нас у Facebook
Стрільцям важливо не втрачати зв’язок з реальністю, а Козорогам — поспішати з висновками: гороскоп на п’ятницю: 8 серпня
Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня
Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня