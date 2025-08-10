Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення

Цей омлет з кабачків, запечений у духовці, — смачний та корисний спосіб використання сезонних кабачків. Він ніжний, ароматний і точно не додасть зайвих калорій, пише видання aniagotuje.

Інгредієнти: молоді кабачки 2 кг

великі яйця 5 штук

сир чедер або пармезан — 100 г

цибуля-шніт та петрушка — по 1 жмені

сіль — 1 чайна ложка

перець — ½ рівної чайної ложки

вершкове масло для змащування форми — 1 чайна ложка

Приготування:

Помийте кабачки. Обріжте обидва кінці кожного, але не чистьте. Якщо кабачок великий, але молодий, немає потреби видаляти серцевину. Якщо ви готуєте страву зі старих кабачків, ви можете видалити будь-яке насіння ложкою. Натріть кабачки на великый тертці. Додайте рівну чайну ложку солі в миску. Змішайте все разом і залиште приблизно на 30 хвилин. Ретельно вичавіть воду. Розбийте яйця у миску з добре вичавленими кабачками. Додайте натертого сиру, дрібно нарізаної цибулі-шніт та петрушки, а також перцю. Ретельно перемішайте. Яйця зроблять суміш досить рідкою.

Беріть керамічну форму для запікання (підійде металева) з внутрішніми розмірами 20×28 см. Ви також можете використовувати іншу форму для запікання об'ємом не менше 1500 мл. Змастіть форму маслом, потім вилийте та розрівняйте суміш кабачків та яєць.

Поставте форму в розігріту духовку до 180 °C з режимом верхнього/нижнього нагріву. Виберіть середню полицю духовки. Не накривайте форму. Приблизно через 50 хвилин випікання омлет має бути готовий. Однак слідкуйте за температурою. Якщо омлет занадто підрум'янюється вже через 30 хвилин, зменште температуру духовки або пересуньте форму на нижчу полицю. Якщо в кінці він залишається блідим, підвищте температуру або збільште температуру духовки та випікайте омлет ще кілька хвилин.

Запечений омлет з кабачків чудово смакує зі свіжою зеленню.

Раніше Шеф-кухарка Валентина Кущ розповіла, як приготувати скарпаччу (scarpaccia — це простий італійський пиріг з кабачка без тіста).

