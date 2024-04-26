Дружина футболіста збірної України назвала фільм, який довів їх з чоловіком до сліз

Ангеліна, дружина футболіста англійського «Борнмута» та збірної України Іллі Забарного, яка отримала пропозицію руки та серця від майбутнього чоловіка в романтичному місці, поділилася враженнями від сімейного перегляду документального фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, що був удостоєний престижної премії «Оскар».

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Дружина гравця зізналася, що вони з чоловіком плакали, дивлячись на жахіття, яке пережили люди в Маріуполі після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

«Звичайно, плакали, — написала Ангеліна в Instagram. — Але дійшли висновку, що це крихітна частина того, що відбувається, вже понад два роки. Адже режисер показав лише те, що бачив на власні очі лише 20 днів. Я вважаю, що цей фільм має подивитися кожен, незважаючи на національність.

Світ має знати, що українці переживають щодня. Тому якщо ви ще не дивилися — зберіться з силами та зробіть це. І покажіть іншим, якщо ви мешкаєте за кордоном. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо!"

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Нагадаємо, що 21-річний Ілля Забарний, який забив дебютний гол в АПЛ у неймовірному матчі, і його дружина мешкають в Англії, де колишній київський динамівець постійно грає в основному складі «Борнмута» (10-е місце в АПЛ). Разом зі збірною України Забарний завоював путівку до фінального турніру Євро-2024.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Зінченка жорстко відреагувала на підлий удар росіян по її рідній Вінниці.

Фото Instagram

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