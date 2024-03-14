Дебютний гол Забарного в АПЛ допоміг «Борнмуту» зробити фантастичний камбек: відеоогляд матчу

Футболіст «Борнмута» та збірної України Ілля Забарний, котрого викликали до національної команди на плей-оф за путівку на Євро-2024, забив свій дебютний гол в англійській прем'єр-лізі (АПЛ). Та в якомусь неймовірному матчі!

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У домашньому поєдинку 17-го туру чемпіонату Англії «Борнмут» з українцем у стартовому складі після першого тайму, здавалося, безнадійно програвав «Лутону» — 0:3. Але після перерви Забарний та компанія створили диво, чотири рази (!) вразивши ворота гостей та вирвавши перемогу — 4:3 (Соланке, 50, Забарний, 62, Семеньо, 64, 83 — Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1). При цьому Ілля влучним ударом головою після подачі кутового забив другий м'яч своєї команди.

Забарний став восьмим в історії українським футболістом, який уразив ворота опонентів в АПЛ. Раніше таке вдавалося Андрію Вороніну, Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Андрію Ярмоленку, Олександру Зінченку, Віталію Миколенку та Михайлу Мудрику.

До речі, «Борнмут», який із 35 очками посідає у турнірній таблиці 13-е місце, став лише третьою командою в історії АПЛ, яка виграла поєдинок після відставання у три м'ячі. 2001-го «Манчестер Юнайтед» перевернув перебіг поєдинку з «Тоттенхемом», а «Вулверхемптон» 2003-го — зустріч проти «Лестера».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віталій Міколенко став автором найшвидшого голу сезону у чемпіонаті Англії.

Фото ФК «Борнмут»

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