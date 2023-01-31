20-річний футболіст збірної України Забарний гратиме в англійській прем'єр-лізі (відео)

Захисник київського «Динамо» та збірної України Ілля Забарний, який зробив пропозицію своїй дівчині з видом на Батьківщину-Мати в Києві, перейшов до клубу англійської прем'єр-ліги «Борнмута».

20-річний футболіст, незважаючи на молодий вік, має вже 24 матчі у складі національної команди та участь у фінальному турнірі Євро-2020. Згідно з інформацією авторитетного інсайдера Фабриціо Романо, «вишні» (прізвисько клубу АПЛ) заплатили «Динамо» за гравця 23 млн фунтів стерлінгів (28,4 млн доларів), при цьому киянам належить 20% від суми наступного трансферу Іллі, а сам футболіст підписав контракт до літа 2028 року й виступатиме під 27-м номером.

Ілля Забарний під час підписання контракту

«Борнмут» оригінально повідомив про підписання контракту з українцем.

Таким чином, Забарний став уже четвертим українцем, після Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка, у чемпіонаті Англії.

Зазначимо, що вихованець «Динамо» виступав за першу команду киян з вересня 2020 року. За цей час провів за «біло-синіх» у всіх турнірах 84 матчі, в яких забив 1 м'яч. Щодо нового клубу нашого співвітчизника, то «Брайтон» бореться за виживання у прем'єр-лізі, набравши 17 очок після 20 турів (нижче в турнірній таблиці лише «Евертон» та «Саутгемптон», у яких на два бали менше).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» та збірної України Віктор Циганков перейшов до іспанського клубу.

Фото ФК «Борнмут», Twitter Фабриціо Романо

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