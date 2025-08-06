Дронових атак буде менше? ЗСУ знайшли спосіб знизити небезпеку

Щоночі атаки дронами по Україні завдають цивільній інфраструктурі значних збитків, гинуть та страждають мирні громадяни. Для протистояння цьому ЗСУ нарощують удари по російських підприємствах, що випускають БпЛА та комплектуючі до них.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за словами якого Україна змінює пріоритет ударів по росії і тепер під прицілом військово-промислові та оборонні заводи, в тому числі ті, що виробляють ударні дрони типу «Шахед». Це стало відповіддю на масштабування окупантами виробництва цих дронів та зростання кількості пускових майданчиків.

За словами експерта, ворог намагається збільшити кількість засобів ураження по одному населеному пункту і по одній конкретній цілі, тому основна мета зміни ударів — унеможливити масове виробництво БпЛА.

- Сьогодні удари спрямовані, перш за все, по підприємствах, що займаються виробництвом дронів — як ударних, так і розвідувальних. Це частина масштабної кампанії, мета якої зірвати нарощування російського виробництва безпілотників. Це критично важливо, враховуючи повідомлення російських ЗМІ та західних аналітиків: росія потенційно здатна запускати від 500 до 1000 дронів на день. В умовах, коли Україна тільки створює власну ешелоновану систему ППО, така кількість загрожує колапсом, — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

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Удари завдаються по підприємствах, що виробляють як «Герань-2», «Герань-3», так і БпЛА з використанням оптоволокна. Зміна тактики цілком логічна: вдарити по виробництву, а не по кінцевому продукту.

Подібні удари завдавалися по:

Як підкреслює експерт, раніше до 40% російських дронів просто придушувалися українськими засобами РЕБ, у результаті окупанти почали використовувати більш захищені від перешкод системи навігації, наприклад, багатоелементні антени типу «Комета-М». Це фазована антенна решітка, яка демонструє досить високі можливості протидії засобам радіоелектронної боротьби і дозволяє наводити БпЛА за допомогою супутникової системи, зараз використовуються антени з уже 12 елементами.

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Також противник змінює тактику застосування «Шахедів» — тепер вони більше маневрують, кружляють у небі, щоб їх складніше було виявити і збити. Також вони піднімаються все вище і атакують з великих висот, що ускладнює їх знищення з кулеметів.

Слід зауважити, що ударів по НПЗ ніхто не припиняв: нещодавно горіла нафтобаза в Ставропольському краї. Українські дрони атакували місцеву нафтобазу, що належить компанії «Лукойл». Глава федеральної території «Сіріус» Дмитро Плишкин підтвердив, що під атакою дронів опинилася нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Він зазначив, що влучання сталося по підприємству на вулиці Таврійській.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в ніч на 16 червня в російському Орлі прогриміли вибухи недалеко від нафтопереробного заводу. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників.

- Зауважу, що удари завдаються по декількох суб'єктах на території російської федерації. рф, незалежно від кінцевого результату атак українськими БпЛА, змушена вводити так званий план «Ковер», закривати повітряний простір на території країни. А це колосальні збитки для російської економіки. У перерахунку на вартість українські БпЛА і втрати російської економіки — це непорівнянні цифри. Тільки за одну хвилю атак, за даними самих росіян, економічні втрати рф становлять 20 мільярдів рублів. За липень — до 40 мільярдів рублів втрат від заблокованих аеропортів, — наводить результати українських дронових атак експерт.

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Навіть якщо українські дрони і не влучають у ціль, вони все одно змушують росіян нести певні збитки, і це вже має свій ефект, навіть російські телеканали визнають це. Більше того, там озвучують версії, ніби Зеленський тисне на росію ударами, щоб змусити путіна вивести війська з Харківської області.

Так, за даними росіян, аеропорт Шереметьєво на межі банкрутства, а після транспортного колапсу подав у відставку міністр транспорту Роман Старовойт, який невдовзі покінчив із собою. Це свідчить про надзвичайну ефективність української тактики — вона працює, зриває логістику, економіку, спричиняє кадрові кризи в рф і буде продовжена.

Тобто йдеться не про показові акції, тобто демонстрацію можливостей, а саме про спланований послідовний характер операцій української розвідспільноти. Примітно, що збільшується відстань від цілей до російсько-українського кордону. Зараз це понад 2000 кілометрів, — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Раніше Дмитро Снєгирьов стверджував, що наразі виробничі можливості росії в плані БпЛА обмежуються приблизно 50 000 одиниць на рік.

На фото у заголовку руйнування заводу в зоні Алабуга

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