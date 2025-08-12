- 17:51 Сонячні опіки у рослин: що важливо знати та зробити городнику
Військові спростували інформацію про прорив росіянами лінії фронту під Добропіллям: що сталося насправді (відео)
Інформацію про прорив росіянами фронту в районі Добропілля Донецької області не є достовірною. Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».
«Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.
«Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно росіяни проникли в Покровськ. Близько 120 окупантів з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. Потім групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії.111
