Військові спростували інформацію про прорив росіянами лінії фронту під Добропіллям: що сталося насправді (відео)

Інформацію про прорив росіянами фронту в районі Добропілля Донецької області не є достовірною. Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

ВІДЕО ДНЯ

«Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

«Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно росіяни проникли в Покровськ. Близько 120 окупантів з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. Потім групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook