Микола Лагун програв в Лондоні $ 100 млн «Фокстроту»: ЗМІ розповіли невідомі подробиці судової справи

Колишній власник збанкрутілого «Дельта Банку» Микола Лагун має виплатити понад $ 100 млн компаніям з групи «Фокстрот» за боргами, які були забезпечені його особистим зобовʼязанням ще на початку 2010-х років. Таке рішення ще в березні 2024 року виніс Лондонський суд міжнародного арбітражу The London Court of International Arbitration (LCIA), проте публічно про нього не було відомо, пише видання «Коротко.Про».

Як зазначає видання, відповідно до матеріалів справи, в 2012 році група компаній «Фокстрот» (через офшорні FG Financing та Nonolet) виділила кредит на майже $ 69 млн для «Дельта Банку» (а саме на компанію Jamico Finance Limited («Jamico»), зареєстровану на Британських Віргінських Островах).

«Ці позики були забезпечені різними формами застави, включаючи особисті гарантії Миколи Лагуна і вчасно погашені. Згодом додатково були виділені $ 50 млн на ще одну „дельтівську“ офшорку — Silisten Trading Limited (також БВО). Крім особистих гарантій, Лагун також підкріпив позику акціями „Дельта банку“ загальним обсягом до 20% капіталу», — пише «Коротко.Про».

Зазначається, що з усього боргу структури «Дельти» заплатили всього $ 5 млн. В 2015 році до банку завели тимчасову адміністрацію. За ці кошти «Фокстрот» і судився особисто з Лагуном. Згідно з остаточним рішенням суду, Микола Лагун зобов'язаний сплатити позивачам сумарно $ 117 млн. ($ 50 млн боргу і решта — відсотки), а також понад 3,5 млн фунтів стерлінгів юридичних витрат і арбітражних зборів.

«Група компаній „Фокстрот“ навряд чи стала б витрачати понад 2,5 млн фунтів стерлінгів на юридичний супровід справи протягом двох років, якби її шанси на повернення понад 100 млн доларів кредиту — та ще й не з юридичної особи, а безпосередньо з Миколи Лагуна — не дорівнювали хоча б 50%. А отже, група мала б розраховувати на те, що екс-банкіра є активи, що покриють принаймні значну частку цих вимог», — припускає видання. .

Згідно з даними судових матеріалів, Лагуна в суді представляли Mr John Marjason-Stamp, Mr Sam Cheesbrough, Ms Michelle Duncan, Mr Stephen Karori and Ms Lucy Needle із компанії JOSEPH HAGE AARONSON LLP, а також Anthony Peto з BLACKSTONE CHAMBERS. Перша фірма, за даними Legal500, посідає перше місце в Лондоні у категорії «Податкові судові процеси та розслідування», а друга — в низці інших категорій. Тож навряд чи послуги їхніх адвокатів коштували дешево, констатує видання.

«Якщо Микола Лагун може собі дозволити таких юристів, а також якщо потенційно він може виплатити (і ймовірно тепер виплатить) групі „Фокстрот“ понад $ 100 млн (або близько 4 млрд грн.) — то закономірним є питання про перспективи повернення коштів, виведених з банку — українській державі», — ваажає видання. У статті говориться, що «орієнтовна сума збитків, завданих діяльністю Лагуна через виведення коштів рефінансування, а також кредитів від державних Ощадбанку і Укрексімбанку, і сума вимог Фонду гарантування вкладів, який виплачував депозити ошуканим вкладникам „Дельти“, сягає 50 млрд грн».

Нагадаємо, в серпні 2023 року Лагун ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи, застосувавши для себе норми і процедури, передбачені для малозабезпечених верств населення. Він визнав близько 7 млрд грн вимог до себе з боку державних банків, проте просив у суду списати 6 з них. При цьому залишок у розмірі приблизно одного мільярда гривень Лагун обіцяв гасити зі своєї жебрацької зарплати у Відні в розмірі кількох сотень євро.

З 2022 року Лагун перебуває у Відні і включається на судові засідання тільки по відеозвʼязку. Судові процеси та численні розслідування проти нього тривають вʼяло, тільки наприкінці 2023 року його оголосили в міжнародний розшук. Натомість в Україні, як писали ЗМІ, на нього працює ціла міні-імперія — від обʼєктів нерухомості в окупованому Криму до численних земельних ділянок під забудову, комунального та фінансового бізнесу, записаних на підставних осіб. Щоб уникнути екстрадиції з Австрії, ще у 2014 році Лагун, ймовірно, оформив собі російський паспорт.

«Ефективний розшук активів олігарха, який має прямі контакти з росією, міг би стати гучною історією успіху для правоохоронних органів та оновленого Агентства з розшуку та повернення активів, продемонструвавши, серед іншого, і міжнародним партнерам України готовність до прикладення реальних, а не міфічних зусиль до притягнення до відповідальності за розкрадання країни усіх причетних, незалежно від строку давності чи звʼязків із попередніми чи теперішніми чиновниками», — резюмує видання.

