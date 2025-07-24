Транзитний вузол для сумнівних фігур: європейське ЗМІ про те, чому Лагуна варто «видворити» з Австрії

Поблажливе бюрократичне ставлення Австрії до підозрілих джерел багатства та репутації перетворило колись імперську столицю на транзитний вузол для сумнівних фігур з колишнього радянського блоку, пише видання EUReporter й нагадує, як нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до австрійського уряду з проханням сприяти екстрадиції українських олігархів та корупціонерів, що переховуються від правосуддя в комфортних умовах європейської країни.

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«Серед відомих українських олігархів, які зараз перебувають у Відні та можуть потрапити під категорію „прискореної екстрадиції“, українські ЗМІ називають колишнього банкіра Миколу Лагуна, якого в Україні звинувачують у заподіянні збитків на суму понад 1 мільярд євро шляхом переказу коштів з нині неіснуючого „Дельта Банку“ на офшорні рахунки», — пише EUReporter.

Як пише видання, за стартовим капіталом «Дельта Банку» міг стояти Кіріл Дмітрієв - один із ключових переговірників росії із США про відновлення бізнес-звʼязків, найближчий соратник володимира путіна і голова державного фонду прямих інвестицій.

«Як покажуть згодом фінансові розслідування — оточення ексбанкіра створило цілу низку компаній-одноденок, які ставали фейковими позичальниками в західних банках, заставою за їхніми кредитами виступали реальні кошти „Дельти“, а звітність для Нацбанку підроблялась», — йдеться в статті. Там нагадують про кейс із участю «Дельта Банку» в схемах австрійського Meinl Bank, через який з «Дельти» вивели щонайменше $ 87 млн.

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Загальна сума збитків, які Фонд гарантування вкладів сплатив обманутим вкладникам «Дельти» — становить понад 50 млрд грн. Або близько 1,1 млрд євро. З того часу в Україні тривають численні кримінальні провадження щодо діяльності Лагуна та його оточення, зокрема, керівництва «Дельта Банку».

Лише наприкінці 2023 року Лагуна оголосили в міжнародний розшук.

Зараз Лагун перебуває у Відні, зʼявляючись по відеозвʼязку на засіданнях українського суду. Крім кримінальних справ про збитки, суди в Україні також слухають справу про персональне банкрутство ексвласника «Дельта банку».

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На думку EUReporter, подальше перебування Лагуна в Австрії несе суттєві репутаційні ризики для країни. Там зазначають, що заклик Зеленського сприяти видачі засуджених або підозрюваних в скоєнні економічних злочинів олігархів — це своєрідний сигнал для австрійського уряду про те, що традиційні канали спілкування між правоохоронними органами — не працюють.

«Запуск „спрощеного“ процесу екстрадиції таких осіб, як Лагун, з Австрії може слугувати сигналом для інших європейських країн переглянути власну політику захисту осіб, які мають активні кримінальні провадження в Україні. Це був би вагомий жест підтримки керівництва України — та її народу — у їхньому протистоянні російській агресії та пошуку всіх можливих шляхів поповнення державного бюджету, зокрема шляхом репатріації незаконно виведених коштів, прихованих у „тихих“ європейських гаванях, таких як Австрія», — вважає EUReporter.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про громадянство країни-агресора у Миколи Лагуна.

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