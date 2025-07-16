Колишній власник збанкрутілого десять років тому «Дельта Банку» Микола Лагун втрачає можливість уникнути відповідальності за шахрайські схеми із виведення в офшори коштів вкладників та платників податків. Ймовірна перспектива екстрадиції з Австрії, а також активізація процесів примусового вилучення майна резидентів росії — ставлять під загрозу план ексбанкіра пересидіти турбулентні для себе часи з російським паспортом у Відні, отримуючи при цьому доходи з бізнесу в Україні, пише видання «Коротко. Про».

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Загальна сума збитків, які, за даними правоохоронних органів та Нацбанку, наніс державі Лагун, перевищила 50 млрд грн. З австрійської столиці він включається онлайн на судові засідання. В тому числі — і щодо свого банкрутства як фізособи: в рамках цього провадження Лагун намагається списати більшість своїх боргів перед держбанками.

У матеріалі відзначається, що становище колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна, який був оголошений в міжнародний розшук у справі про багатомільйонне фінансове шахрайство, стрімко погіршується. 16 червня президент Зеленський звернувся до австрійської влади з проханням сприяти екстрадиції в Україну олігархів, що переховуються на території цієї європейської країни. У переліку потенційних кандидатів на повернення ЗМІ називали в тому числі і Лагуна.

Від екстрадиції не врятує, очевидно, і «російська страховка» — паспорт країни-агресора, про який стало нещодавно відомо. Причиною для його отримання можуть бути низка факторів. Наприклад, колишні бізнес-звʼязки із росіянами, серед яких — нині один із ключових переговірників з питань розвитку бізнесу від росії з США, директор державного Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв. Також російський паспорт дозволяв би більш вільно користуватися «російськими» активами Лагуна, зокрема, оформленими за російським окупаційним законодавством обʼєктами туристичної нерухомості. Також російський паспорт є у колишньої голови правління «Дельти» Олени Попової.

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Однак на початку липня президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроект 13442 про затвердження рішення РНБО щодо примусового вилучення в Україні обʼєктів права власності російської федерації та її резидентів. Йдеться про вилучення на користь «Укрзалізниці» понад 1600 вагонів різних російських компаній. Такий підхід може стати показовим з точки зору винесення окремого рішення по конкретному громадянину. Наприклад, щодо Лагуна, пише видання.

По-перше, Лагун контролює величезні земельні масиви в Україні через мережу пов’язаних фірм і підставних осіб: у Білогородці та Бородянці Київської області (частину ймовірно уже переписують на людей колишнього заступника міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе), де орієнтовно понад 300 га землі вартує більш як 1,2 млрд грн. Згідно з даними ЗМІ, на Івано-Франківщині його оточенню належить 147 га курортної землі в селі Бистрець, а на Чернігівщині — понад 60 га сільгоспугідь. У селі Козин під Києвом на його людей записані колишні турбази, переобладнані під котеджні містечка.

Журналісти відзначають, що імена бізнес-партнерів Лагуна публічно відомі, а суспільний інтерес у поверненні понад 50 млрд грн коштів рефінансування та Фонду гарантування вкладів, які були виплачені ошуканим клієнтам «Дельта Банку» за рахунок платників податків — більш ніж очевидний.

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Раніше ЗМІ уже звертали увагу, що статус Лагуна цілком дозволяє йому отримати персональні санкції. Вони застосовуються як елемент «альтернативного» притягнення відповідальності, серед іншого, до громадян України, що перебувають поза межами фактичної юрисдикції українського правосуддя, але при цьому виводили кошти з України.

«Тобто в будь-якому разі, схоже, що спокійні дні екс-власника збанкрутілого „Дельта Банку“ у Відні поступово добігають кінця. І йому доведеться або терміново змінювати комфортну локацію, або бути готовим понести відповідальність за хрестоматійні фінансові схеми, які за десять років не наважився (чи не схотів) повторювати жоден інший український банкір», — резюмує видання.



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