Звʼязок з росією і виведені мільярди: ЗМІ про те, чому Микола Лагун має опинитися під санкціями

Ексвласник Дельта банку Микола Лагун має опинитися під санкціями Ради національної безпеки і оборони як громадянин, який перебуває за межами України, який виводив мільярди доларів з країни та вів бізнес із росіянами. Про це сказано у матеріалі видання «Коротко.Про».

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«Лагун, який винен українській державі та кредиторам понад 53 млрд грн, і нині переховується від правосуддя у Відні. Він повністю підпадає під критерії, озвучені президентом Володимиром Зеленським минулого тижня щодо інших підсанкційних осіб. Ба більше, один із його безпосередніх партнерів — голова російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв — серед переговорників щодо досягнення миру в Україні. Історія їхньої взаємодії — ще один привід внести Лагуна в санкційні списки якомога швидше», — йдеться в матеріалі.

Автор нагадує, що Лагун не лише активно працював з росією у минулому, але й продовжує мати бізнес в Криму, зареєстрований за російськими законами. Йдеться про низку компаній в Ялті, які володіють нерухомістю, підприємства агросектора, а також бізнеси, що мають у власності пляжну інфраструктуру. Крім того, він також виводив через офшори мільярди рефінансування за рахунок коштів платників податків.

«У період активної роботи „Дельта банку“ понад 1 мільярд доларів було спрямовано через сумнівні транзакції до понад 50 компаній на Кіпрі, Гонконгу, Панамі, Сейшельських островах, Великій Британії та в Україні. Багато з цих компаній мали бенефіціарів, директорів чи бухгалтерів, явно пов’язаних із банком Лагуна», — йдеться в статті.

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Нині Лагун намагається списати з себе борги, які накопичилися перед Нацбанком, державними банками та комерційними структурами, що, за підрахунками, завдасть збитків Україні на понад $ 1,2 млрд. З 2023 року Лагун намагається реалізувати безпрецедентний позов про власне банкрутство як фізичної особи. В заяві про власний «плачевний» фінансовий стан ексвласник «Дельта Банку» визнав борги на 7 млрд грн, з яких 6 млрд грн. (за іншими підрахунками — майже 12 млрд грн) запропонував списати, а залишок — виплачувати декілька сот років зі своєї «зарплати» у Відні на рівні 14 тис. грн на місяць.

Ще одним приводом для санкцій мала б стати співпраця із Кірілом Дмітрієвим — головою російського фонду прямих інвестицій, який, як повідомлялось, один з переговірників від росії щодо мирного врегулювання війни в Україні. Лагун і Дмітрієв, нагадує видання, стояли біля витоків «Дельта банку».

«Крім інвестицій у банк, у пари була своя колекторська компанія, яка обробляла найбільш злісних неплатників. У спільних проектах того часу Лагун і Дмітрієв очевидно не були рівноправними партнерами: росіянин українського походження верховодив і виділяв гроші на розвиток, в тому числі, із російського державного фонду. Саме після початку співпраці Лагун різко наростив операції з російськими контрагентами. Задачею Лагуна було розвивати „курку, яка несе золоті яйця“, причому не лише в Україні, але й в росії та білорусі, де працювали „сестринські“ фінустанови», — йдеться в статті.

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У статті не виключають, що, можливо, за умов, що складаються, Лагун може стати посередником із вирішення економічних питань в Україні.

«Або взагалі повернутися на бізнес-арену з новими проєктами скуповування за безцінь активів в інтересах росіян. У разі успіху цього плану повернення понад $ 1,2 млрд коштів українців із офшорних рахунків розгалуженої імперії Лагуна по всьому світу стане лише примарною мрією», — йдеться в матеріалі.

Автор також не виключає, що колишній опальний банкір, ймовірно, хотів би навіть почати інвестувати у відновлення України, або взагалі стати економічним агентом росіян після досягнення мирних домовленостей, якими б не були їхні умови. І наголошують, що запобігти цьому могло б накладення санкцій на Лагуна.

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